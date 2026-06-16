Vilpitön, haluava ja tuhoava ihminen
5.8.2026 09:30:00 EEST | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote
Zodiakin syyskauden aloittaa kipeän ajankohtainen tanssiteos Sotku ja rakkaus. Koreografi Kati Raatikaisen ja skenografi ja esitystaiteilija Milla Martikaisen uusimmassa yhteisteoksessa tarkastellaan ihmisyyden kokemusta monikriisien ajassa, peruuttamattomasti muuttuneella planeetallamme. Teoksen ensi-ilta on pe 21. elokuuta.
Sotku ja rakkaus on Kati Raatikaisen, Milla Martikaisen sekä työryhmän yhteistyö, jossa pohditaan, miltä tuntuu elää ihmisenä ilmasto- ja ympäristökriisien ajassa. Sotku, jonka olemme ihmiskuntana aikaansaaneet, on peruuttamaton, eikä häiriintynyttä ekosysteemiä voi vaihtaa uuteen.
- Sotkulla viittaamme viheliäiseen tilanteeseen, jossa ihmiskuntana olemme: samaan aikaan suhdesotkuun eli siihen, että suhteemme toisiin lajeihin on sotkussa, systeemiseen sotkuun eli että yhteiskunnan rakenteet ovat kestämättömiä sekä konkreettiseen sotkuun, ympäristön saastumiseen, Raatikainen ja Martikainen taustoittavat.
- Rakkaus on ongelman kanssa pysymistä, sotkun kanssa olemista. Emme voi unohtaa tätä tilannetta, vahingoittunutta planeettaa ei voi hylätä. Emme voi palata takaisin sotkua edeltäneeseen tilanteeseen, vaan tulevaisuus täytyy rakentaa sotkun tunnustamisesta käsin. Itse teoksessa sotku aiheuttaa iloa, kauhua, surua ja rakkautta. Teoksessa myös kysytään kuka sotkee ja kuka sotkun siivoaa.
Sotku ja rakkaus luonnostelee esiin vilpitöntä, riippuvaista, haluavaa ja tuhoavaa ihmistä. Esityksen koreografinen lähtökohta on ollut suun suhde maailmaan. Suu sitoo ruumiimme ekologisiin kytköksiin. Suu hamuaa suuhunpantavaa, toimii läpikulkuaukkona ravinnon, hengitysilman, äänen, ulkoisen ja sisäisen tilan välillä. Suu yhdistää ihmiset ja useimmat toiset eläimet liikkeen evoluutioon. Suu sotkee, imee, puree, nuolee ja on ihmeissään. Kaikki, mikä on maailmassa, kulkee suumme ja ruumiimme läpi.
Projekti jatkaa Raatikaisen ja Martikaisen yhteistyötä ekologisesti kestävistä työtavoista ja esittävän taiteen saavutettavuudesta sekä monikriisin kokemuksen aiheuttaman surun ja voimattomuuden tunteen kanssa olemisessa. Tämän teoksen kohdalla työskentelyn inspiraationa on ollut taiteilija ja tutkija Sunaura Taylorin kirja Disabled Ecologies, jossa ekologiaa ja vammaisteoriaa tarkastellaan rinnakkain.
Teoksen työskentelyssä on harjoiteltu kestäviä ja erilaisia tarpeita huomioivia työskentelytapoja, ja työryhmä on muun muassa konsultoinut läheisyyskoreografia prosessin alkuvaiheessa. Osa teoksen esiintyjistä käyttää pyörätuolia.
- Esityksessä syödään, syötetään ja ollaan fyysisesti lähellä toisia kehoja. Nämä lähestymistavat vaativat tarkkuutta ja sensitiivisyyttä, jotta ne voidaan toteuttaa eettisesti ja taiteellisesti kiinnostavasti. Läheisyyskoreografin läsnäolo vaikutti esiintyjien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen huomattavasti ja oli koettavissa esiintyjien tavassa olla näyttämöllä ja toistensa kanssa. Läheisyyskoreografi voisi olla osa jokaista työryhmää!, Raatikainen ja Martikainen toteavat.
Sotku ja rakkaus nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 21.8.–3.9.2026. Lue Kati Raatikaisen ja Milla Martikaisen koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.
Zodiakin verkkosivuilla on lisäksi esitelty esityksen saatuvettavuuteen liittyviä huomioita. Sivuilta löytyy myös selkokielinen tiivistelmä teoksen esittelytekstistä.
KANTAESITYS
Kati Raatikainen – Milla Martikainen: Sotku ja rakkaus
Koreografia: Kati Raatikainen
Valo- ja tilasuunnittelu: Milla Martikainen
Esiintyjät: Elina Hauta-aho, Kadar Khristan, Noora Västinen
Äänisuunittelu: Markku Essel
Pukusuunnittelu: Piia Rinne
Esiintyjäntyön mentori: Taru Aho
Antropologinen kontekstualisointi ja luova yleisötyö: Patricia Scalco
Läheisyyskoreografian konsultointi: Kaisa Kukkonen
Tuottaja: Rosaliina Elgland
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kati Raatikainen, Milla Martikainen
Yhteistyössä: Humina ry
Tukijat: Taide- ja kulttuurivirasto, Otto A. Malmin rahasto, Taiteilijan taikasauva -hanke / Koneen säätiö, Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Ensi-ilta: pe 21.8.2026 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki
Muut esitykset: ti 25.8. klo 19.00 | ke 26.8. klo 19.00 | pe 28.8. klo 19.00 | la 29.8. klo 15.00 | ti 1.9. klo 19.00 | ke 2.9. klo 19.00 | to 3.9. klo 19.00
Jälkihehku-keskustelu ti 25.8. esityksen jälkeen.
Taiteilijatapaaminen ke 2.9. esityksen jälkeen.
Liput: 32 / 29 / 16 eur
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
Kuvat
Linkit
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Zodiak – Uuden tanssin keskus
Lyhytelokuva KIELO palkittu Sadler’s Wellsin festivaalilla16.6.2026 10:18:55 EEST | Tiedote
Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin lyhytelokuva KIELO palkittiin 6. kesäkuuta lontoolaisen Sadler’s Wellsin ensimmäisellä Dance Digital -festivaalilla. KIELO sai festivaalin Best dance on screen -palkinnon. KIELO on yksi neljästä lyhytelokuvasta, jotka tuotettiin Zodiak Visions -hankkeessa.
Ilmastokriisi, puuttuvat äänet ja imperiumin ydin9.6.2026 10:18:19 EEST | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen syksyn 2026 kausiohjelmisto on julkistettu. Syksyn kantaesitysten tekijät ovat Kati Raatikainen & Milla Martikainen, Elina Pirinen, Eliel Tammiharju ja Marika Peura.
Kuuma kutuduetto queerista halusta ja kaipuusta27.4.2026 11:26:46 EEST | Tiedote
Uuden tanssin keskus Zodiakin kevään toinen ja kiihkeästi odotettu kantaesitys on Hanna Ahdin ja Kid Kokon Theoria. Se saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla keskiviikkona 13.5.
Tanssiteos huojuttaa pysyvyyden kaipuuta24.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Zodiakin kevätkauden ensimmäinen kantaesitys on koreografi, taiteilija Laura Jantusen ympyrät, jotka kuvittelevat olevansa viivoja. Nykytanssia ja nykymusiikkia yhdistävä teos saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla 10. huhtikuuta.
Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin suurteos Tanssin taloon17.3.2026 10:12:25 EET | Tiedote
Tanssin talon Erkko-salissa saa lokakuussa 2026 ensi-iltansa monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Ghosts of Rosegarden -teoksessa kuultavan Ville Kabrellin uuden sävellyksen esittää kamariorkesteri Avanti!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme