Vilpitön, haluava ja tuhoava ihminen

Sotku ja rakkaus on Kati Raatikaisen, Milla Martikaisen sekä työryhmän yhteistyö, jossa pohditaan, miltä tuntuu elää ihmisenä ilmasto- ja ympäristökriisien ajassa. Sotku, jonka olemme ihmiskuntana aikaansaaneet, on peruuttamaton, eikä häiriintynyttä ekosysteemiä voi vaihtaa uuteen.

- Sotkulla viittaamme viheliäiseen tilanteeseen, jossa ihmiskuntana olemme: samaan aikaan suhdesotkuun eli siihen, että suhteemme toisiin lajeihin on sotkussa, systeemiseen sotkuun eli että yhteiskunnan rakenteet ovat kestämättömiä sekä konkreettiseen sotkuun, ympäristön saastumiseen, Raatikainen ja Martikainen taustoittavat.

- Rakkaus on ongelman kanssa pysymistä, sotkun kanssa olemista. Emme voi unohtaa tätä tilannetta, vahingoittunutta planeettaa ei voi hylätä. Emme voi palata takaisin sotkua edeltäneeseen tilanteeseen, vaan tulevaisuus täytyy rakentaa sotkun tunnustamisesta käsin. Itse teoksessa sotku aiheuttaa iloa, kauhua, surua ja rakkautta. Teoksessa myös kysytään kuka sotkee ja kuka sotkun siivoaa.

Sotku ja rakkaus luonnostelee esiin vilpitöntä, riippuvaista, haluavaa ja tuhoavaa ihmistä. Esityksen koreografinen lähtökohta on ollut suun suhde maailmaan. Suu sitoo ruumiimme ekologisiin kytköksiin. Suu hamuaa suuhunpantavaa, toimii läpikulkuaukkona ravinnon, hengitysilman, äänen, ulkoisen ja sisäisen tilan välillä. Suu yhdistää ihmiset ja useimmat toiset eläimet liikkeen evoluutioon. Suu sotkee, imee, puree, nuolee ja on ihmeissään. Kaikki, mikä on maailmassa, kulkee suumme ja ruumiimme läpi.

Projekti jatkaa Raatikaisen ja Martikaisen yhteistyötä ekologisesti kestävistä työtavoista ja esittävän taiteen saavutettavuudesta sekä monikriisin kokemuksen aiheuttaman surun ja voimattomuuden tunteen kanssa olemisessa. Tämän teoksen kohdalla työskentelyn inspiraationa on ollut taiteilija ja tutkija Sunaura Taylorin kirja Disabled Ecologies, jossa ekologiaa ja vammaisteoriaa tarkastellaan rinnakkain.

Teoksen työskentelyssä on harjoiteltu kestäviä ja erilaisia tarpeita huomioivia työskentelytapoja, ja työryhmä on muun muassa konsultoinut läheisyyskoreografia prosessin alkuvaiheessa. Osa teoksen esiintyjistä käyttää pyörätuolia.

- Esityksessä syödään, syötetään ja ollaan fyysisesti lähellä toisia kehoja. Nämä lähestymistavat vaativat tarkkuutta ja sensitiivisyyttä, jotta ne voidaan toteuttaa eettisesti ja taiteellisesti kiinnostavasti. Läheisyyskoreografin läsnäolo vaikutti esiintyjien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen huomattavasti ja oli koettavissa esiintyjien tavassa olla näyttämöllä ja toistensa kanssa. Läheisyyskoreografi voisi olla osa jokaista työryhmää!, Raatikainen ja Martikainen toteavat.

Sotku ja rakkaus nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 21.8.–3.9.2026. Lue Kati Raatikaisen ja Milla Martikaisen koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

Zodiakin verkkosivuilla on lisäksi esitelty esityksen saatuvettavuuteen liittyviä huomioita. Sivuilta löytyy myös selkokielinen tiivistelmä teoksen esittelytekstistä.

KANTAESITYS

Kati Raatikainen – Milla Martikainen: Sotku ja rakkaus

Koreografia: Kati Raatikainen

Valo- ja tilasuunnittelu: Milla Martikainen

Esiintyjät: Elina Hauta-aho, Kadar Khristan, Noora Västinen

Äänisuunittelu: Markku Essel

Pukusuunnittelu: Piia Rinne

Esiintyjäntyön mentori: Taru Aho

Antropologinen kontekstualisointi ja luova yleisötyö: Patricia Scalco

Läheisyyskoreografian konsultointi: Kaisa Kukkonen

Tuottaja: Rosaliina Elgland

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kati Raatikainen, Milla Martikainen

Yhteistyössä: Humina ry

Tukijat: Taide- ja kulttuurivirasto, Otto A. Malmin rahasto, Taiteilijan taikasauva -hanke / Koneen säätiö, Pohjanmaan tanssin aluekeskus

Ensi-ilta: pe 21.8.2026 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: ti 25.8. klo 19.00 | ke 26.8. klo 19.00 | pe 28.8. klo 19.00 | la 29.8. klo 15.00 | ti 1.9. klo 19.00 | ke 2.9. klo 19.00 | to 3.9. klo 19.00

Jälkihehku-keskustelu ti 25.8. esityksen jälkeen.

Taiteilijatapaaminen ke 2.9. esityksen jälkeen.

Liput: 32 / 29 / 16 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344