Kuusamosta maailmalle – Zero Nine raivasi tietä suomalaiselle metallille ja soitti jo 1980–90-luvulla Ozzy Osbournen, AC/DC:n ja Scorpionsin kanssa

Vuonna 1978 perustettu Zero Nine nousi suomalaisen raskaan rockin eturiviin aikana, jolloin musiikkivienti oli vasta haave. Zero Nine olikin yksi ensimmäisistä yhtyeistä, joka osoitti suomalaisen rockin voivan kiinnostaa myös maan rajojen ulkopuolella. Se äänitti albumin Englannissa Deep Purplen laulajan Ian Gillanin kanssa ja pääsi samalle lavalle maailman suurimpien rockbändien, kuten Ozzy Osbournen, Scorpionsin, Def Leppardin ja AC/DC:n kanssa, mutta bändin merkitys suomalaisen raskaan musiikin pioneerina on jäänyt monille tuntemattomaksi.

Tero Karjalaisen kirjoittama Zero Nine on hillitön, hauska ja viihdyttävä tarina syrjäisen paikkakunnan bändin epätodennäköisestä mutta onnistuneesta noususta huipulle, hulvattomista menestysvuosista, burn outista, sekä menestyksen varjopuolten kautta tapahtuneesta kasvusta. Se kertoo myös suomalaisen musiikkiviennin avuttomuudesta 1980-luvulla, jolloin kansainvälistä uraa tavoittelevat artistit toimivat huomattavasti heikompien tukirakenteiden varassa kuin nykyään.

Zero Nine kävi äärimmäisen lähellä kansainvälistä läpimurtoa 1987, mutta lopulta diiliä yhdysvaltalaisen Atlantic Recordsin kanssa ei syntynyt. Toteutuessaan sopimus olisi ollut yksi Suomen musiikkihistorian merkittävimmistä.

"Zero Nine on tarina sitkeydestä, ystävyydestä ja tinkimättömästä uskosta omaan tekemiseen aikana, jolloin tie kansainvälisille lavoille oli kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys", Tero Karjalainen sanoo.

Yhtyeen merkitys suomalaisessa populaarimusiikissa onkin huomattava. Zero Nine on yksi maamme pitkäikäisimmistä edelleen aktiivisista rockyhtyeistä: se on soittanut samalla ydinkokoonpanolla yli 45 vuoden ajan ja julkaisee edelleen uutta musiikkia. Zero Ninen tarina nivoutuu uutuuskirjassa myös osaksi koko Suomen tarinaa, jossa maa muuttui tanssilavojen ja maakuntien Suomesta kaupunkien Suomeksi. Yhtyeen vaikutus suomalaiseen raskaan musiikin kehitykseen näkyy yhä, ja vaikka kansainvälistä läpimurtoa ei lopulta koskaan tullut, soittajien peräänantamattomuudesta kertoo se, että yhtye keikkailee loppuunmyydyille saleille edelleen.

Zero Nine julkaistaan 17.9.2026.

Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Markus Niemi.

Zero Nine -kirjan julkkarikeikka Tavastiaklubilla Helsingissä 14.10.2026.

Helsingissä asuva Tero Karjalainen (s. 1976) on työskennellyt Keskisuomalaisessa, Sunnuntaisuomalaisessa ja Ilta-Sanomissa. Nykyään hän toimii viestintäalalla. Karjalainen on sukutaustaltaan umpikuusamolainen, ja hänen aiempi kirjansa Kuusamon legendat (2022) kertoo kotikylän ihmisistä ja tavoista.

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