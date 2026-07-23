Minja Koskela: Yhteisöveroale on kallis riippakivi Suomen taloudelle
4.8.2026 17:13:44 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Valtiovarainministeri Purra esitteli tänään vaalikauden viimeisen budjettiehdotuksensa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää käsittämättömänä, että valtiovarainministeri ei edelleenkään esitä yhteisöveroalen poistamista.
– Yhteisöveroale on Suomelle uusi kallis taloudellinen riippakivi. Siitä ei ole todettu olevan hyötyä Suomen sakkaavalle taloudelle, sen sijaan se on merkittävä tulonsiirto suuryrityksille ja kokoomuksen taustatahoille, Koskela sanoo.
– Purra pelottelee ensi kauden kymmenen miljardin sopeutuksilla, vaikka hänen omalla valtiovarainministerikaudellaan hallitus on nettosopeuttanut 2,8 miljardia. Jo sillä summalla on tehty mittavaa hallaa hyvinvointivaltiolle. Paremman talouspolitiikan voi aloittaa hyödyttömän yhteisöveroalen perumisesta, Koskela sanoo.
Valtiovarainministerin budjettiesitys ei sisällä myöskään mitään merkittäviä toimia ennätysluvuissa olevan työttömyyskriisin helpottamiseksi. Koskela muistuttaa, että korkean ja kroonistuvan työttömyyden Suomessa kesän pienet positiiviset talousuutiset ovat laiha lohtu.
– Valtiovarainministeri vain levittelee käsiään, joten muun hallituksen on toimittava. Työttömyyteen on puututtava voimakkaasti jo tämän syksyn budjetissa. Jos suurtyöttömyys päästetään kroonistumaan, kriisiä on entistä vaikeampi ja kalliimpi korjata, Koskela varoittaa.
Koskelan mielestä syksyn budjettikäsittely on myös erinomainen tilaisuus korjata hallituksen aiemmin tekemiä huonoksi todettuja päätöksiä. Vasemmistoliitto vaatii esimerkiksi sosiaaliturvan suojaosien, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, työttömyysturvan lapsikorotusten sekä aikuiskoulutustuen palauttamista.
– Suomessa on vaikea yrittää, luoda uutta, perustaa perhe tai rakentaa elämää pitkäjänteisesti, kun hallituksen näköalaton politiikka on ajanut suomalaisten tulevaisuudenuskon totaaliseen lamaan. Suunnanmuutos ei voi odottaa enää yhtään ylimääräistä vuotta, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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