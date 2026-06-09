Veronmaksajat budjettiehdotuksesta: Säästölinjaa on hyvä jatkaa - ilman veronkiristyksiä
4.8.2026 17:47:29 EEST | Veronmaksajain Keskusliitto | Tiedote
Veronmaksajain Keskusliiton uusi toimitusjohtaja Jussi Junni kannattaa valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen sopeutustoimien kohdistumista menosäästöihin. Pitkään odotettu talouskasvun viriäminen ei poista tarvetta tasapainottaa pahasti alijäämäistä julkista taloutta.
- Odotamme, että menosäästöihin keskittyvällä linjalla pysytään myös syksyn budjettiriihessä. Olennaista on, ettei Suomen huippukorkeaa verotusta kiristetä ensi vuonna, Junni sanoo.
Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verokokonaisuus oli Junnin mielestä yllätyksetön, koska hallitus on jo tehnyt toimikautensa suuret veroratkaisut. Tärkeimmät kevennykset koskevat yhteisöveroa ja ansiotulojen verotusta.
- Veropolitiikassa poukkoilun välttäminen on tärkeää, joten on hyvä, että yhteisöveron alentamisesta 18 prosenttiin pidetään kiinni. Tämä turvaa positiivisen talouskehityksen jatkumisen.
Pienituloisilla palkansaajilla verotus kevenee ensi vuonna hieman, hyvätuloisilla verotus pysyy puolestaan ennallaan.
Esimerkiksi 3 000 euron kuukausipalkkaa tienaavan palkansaajan veroprosentti kevenee 0,4 prosenttiyksikköä, kun taas 5 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla muutosta ei tule suuntaan tai toiseen. Myös eläkkeensaajien tuloverotus on pysymässä suunnilleen nykytasolla.
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Yhteyshenkilöt
toimitusjohtaja Jussi Junni, p. 044 744 7041
Mikael Kirkko-JaakkolapääekonomistiVeronmaksajatPuh:0505364126mikael.kirkko-jaakkola@veronmaksajat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on noin 210 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.
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