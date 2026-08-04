Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

4.8.2026 19:03:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 04.08.2026

Rakennuspalo: keskisuuri, Vehkakatu, Jyväskylä 

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Jyväskylän Vehkakadulle. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.

Kysessä oli liedelle kärähtäneet ruoat. Varsinaista paloa ei ollut, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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