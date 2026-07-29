Malminkartanon, Pohjois-Haagan ja Kannelmäen juna-asemien perusparannukset etenevät aikataulussa – junaliikenne palaa Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemille 10.8.

Kaupunkiliikenteen hallinnoimien kolmen juna-aseman perusparannukset ovat edenneet aikataulussa. Junaliikenne palaa maanantaina 10.8. Pohjois-Haagan ja Kannelmäen juna-asemille. Molemmilla asemilla tehdään töitä vielä liikenteen käynnistymisen jälkeen ja junaliikenne on harvennettua 4.10. asti.

Malminkartanon asema aukeaa matkustajille 7.9. harvennetulla liikenteellä. Myös Malminkartanossa tehdään töitä vielä liikennekatkon päätyttyä.

Juna-asemat on rakennettu 1970-luvulla, ja vaikka niitä on peruskorjattu vuosikymmenten varrella, osa rakenteista on tullut käyttöikänsä päähän. Tämän takia asemia peruskorjataan tänä vuonna. Perusparannusten myötä juna-asemista ympäristöineen saadaan huomattavasti toimivampia, turvallisempia, esteettömämpiä ja viihtyisämpiä.

Pohjois-Haagan aseman työt ovat valmistumassa

Pohjois-Haagan asemalla on kunnostettu laiturialue ja siihen liittyvä tekniikka. Laiturin pintamateriaali ja valaistus on uusittu ja laiturirakenteiden vedeneristys korjattu. Katoksen ja seinien materiaalit on myös uusittu ja kunnostettu tarpeen mukaan. Aseman esteettömyyttä on myös parannettu taktiiliopastuksilla sekä parantamalla asemalaiturin kontrasti eroja. Asemarakennuksen julkisivu ja lasit on pesty, maalattu ja kunnostettu suurilta osin. Lisäksi asemarakennuksen sisäpinnat kuten lattiat on kunnostettu ja valaistusta sekä tekniikkaa parannettu. Asemalle rakennetaan uudet wc-tilat asiakkaille, jotka otetaan käyttöön syksyn aikana.



Asemarakennus sekä laituri otetaan käyttöön vaiheittain ja matkustajille avataan turvallinen ja esteetön kulku liikenteen käynnistyessä. Työt on suunniteltu ja tehty niin, että liikenne voidaan käynnistää mahdollisimman aikaisin, joten tilapäisiä rajoitteita on vielä voimassa aseman seudulla ja asemarakennuksessa liikenteen käynnistämisen jälkeen.

Kannelmäen asemalla työt jatkuvat

Kannelmäessä uusitaan laiturialueen betonireunaelementtejä ja pintarakenteita sekä kunnostetaan laiturikatoksia. Ylikulkusillan kantavia rakenteita vahvistetaan ja pintarakenteet uusitaan. Ylikulkusillalle vievien kevyen liikenteen siltojen rakenteita uusitaan tarvittavilta osin. Ylikulkusillalle johtavat hissit huolletaan, vanhat portaat on jo purettu, ja uusien portaiden perustamistyöt ovat käynnistyneet. Uusien portaiden alapuolelle sijoittuvat myös uudet tekniset tilat laituritekniikan sähkönsyöttöä varten.

Ylikulkusillan käyttöönotto ajoittuu vuoden 2026–2027 vaihteeseen, koska korjaaminen on teknisesti haastavaa ja rakenteiden korjauksessa on ilmennyt lisäsuunnittelu- ja muutostyötarpeita. Vanha asemarakennus puretaan vuoden 2027 alussa, kun laiturialue ylikulkusiltoineen on kokonaan valmistunut.

Junaliikenteen alkaessa 10.8.2026 matkustajat joutuvat käyttämään kiertoreittejä, koska aseman ylikulkusilta ei ole käytössä. Kiertoreitti kulkee Sitratieltä Soittajantien kautta Tahtipolulle. Kiertoreittien käyttöön järjestetään väliaikainen opastus siihen asti, kunnes asema-alueen kunnostustyöt ovat täysin valmiit. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Perusparannushankkeen valmistuttua aseman ilme kohenee ja matkustajaturvallisuus paranee valaistus-, opastus- ja esteettömyystoimien myötä. Muun muassa näkövammaisten opastusta parannetaan taktiiliraidoin. Myös polkupyöräpysäköintialuetta tullaan uudistamaan.

Malminkartanon asema aukeaa 7.9.2026

Malminkartanon asema pysyy vielä kuukauden ajan kiinni ja aukeaa maanantaina 7.9. Junat ajavat Malminkartanossa vain yhdellä raiteella 7.9.–4.10.2026. Lue lisää junaliikenteen poikkeuksista HSL:n uutisesta.

Malminkartanon rautatieaseman tunnelissa on tehty betoni- ja kalliokorjauksia. Myös penkit, roska-astiat, kallioleikkaukset, istutukset ja laiturialueen tunnelin ulkopuolinen valaistus uusitaan. Lisäksi tunnelin sisäistä valaistusta on muutettu vastaamaan nykyisten standardien mukaiseksi ja se on voimakkaampi kuin aiemmin. Aseman esteettömyyttä parannetaan asentamalla näkövammaisia opastava taktiiliraita. Aseman tunneli on aiemmin ollut betonin harmaa. Nyt se on maalattu vaaleaksi ja myöhemmin keväällä 2027 tunnelin graffitiseinämaalaukset tehdään uudelleen.

Tiedotamme Malminkartanon töiden tilanteesta lisää syyskuussa.

Kiitos kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä töiden aikana.