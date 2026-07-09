Maahanmuuttovirasto on tehnyt ensimmäiset päätökset pidättäytyä lupien myöntämisestä luonnonmarja-alan työnantajille
6.8.2026 11:15:24 EEST | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Maahanmuuttovirasto on tehnyt ensimmäiset pidättäytymiset lupien myöntämisestä luonnonmarja-alalle rekrytoiville työnantajille. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi rekrytoida kolmannesta maasta työntekijöitä määräaikana. Syynä pidättäytymispäätöksiin ovat kyseisiin työnantajiin liittyvät epäselvyydet ja laiminlyönnit.
Maahanmuuttovirasto on kevään ja kesän 2026 aikana harkinnut pidättäytymistä noin kahdenkymmenen luonnonmarja-alalla toimivan työnantajan osalta. Näistä yhdelletoista kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle hakeneelle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Tähän mennessä neljälle näistä työnantajista on tehty pidättäytymispäätös. Kuusi harkintaa on edelleen kesken, ja niiden on tarkoitus valmistua elokuun aikana. Toistaiseksi yhden työnantajan osalta epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi, eikä pidättäytymispäätöstä tehty.
– Luonnonmarja-alalla esiin tulleisiin ongelmiin on tärkeää puuttua tehokkaasti. Pidättäytymispäätöksellä voidaan estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa, että Suomeen tullaan työskentelemään ennalta sovituin reiluin ehdoin ja reiluihin työoloihin, prosessiasiantuntija Veera Salminen kertoo.
Päätös koskee useimmiten työperusteisia lupia ja kausityölupia
Pidättäytymispäätökset koskevat useimmissa tapauksissa sekä työperusteisia oleskelulupia että kausityölupia. Kausityölupia ovat kausityöoleskeluluvat, kausityötodistukset ja kausityöviisumit.
Ulkoministeriö tiedotti heinäkuussa evänneensä valtaosan luonnonmarjanpoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista enintään kolme kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Nämä päätökset tehtiin ennen Maahanmuuttoviraston ensimmäisten pidättäytymispäätösten valmistumista.
Jos Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen pidättäytyä lupien myöntämisestä, estää se määräajalla pääsääntöisesti sekä lyhytkestoisten kausityöviisumien että pidempikestoisten oleskelulupien myöntämisen. Merkitystä ei ole sillä, haetaanko lupaa ulkoministeriöstä vai Maahanmuuttovirastosta.
Pidättäytymisharkinta vie yleensä enemmän aikaa kuin tavallinen lupaharkinta
Pidättäytymisharkinta perustuu kausityölain 20 § 2 momenttiin ja ulkomaalaislain 187 § 1 momenttiin. Pidättäytymisharkinnan tarkoituksena on päättää työnantajan moitittava toiminta ja ennalta estää sen jatkuminen.
Pidättäytymisharkinnassa työnantajalle annetaan ensin mahdollisuus osoittaa, että havaitut epäkohdat on korjattu. Jos Maahanmuuttovirastolle esitetyt korjaustoimet eivät ole riittäviä ja virasto harkitsee annetun määräajan jälkeen edelleen pidättäytymispäätöksen tekemistä, työnantajaa kuullaan vielä ennen varsinaista päätöstä. Koska pidättäytymisharkinta on kaksivaiheinen, harkinta voi kestää pidempään kuin tavallisen lupahakemuksen käsittely.
Päätös pidättäytymisestä tehdään määräajalle ja sen pituus on lain mukaan 3–12 kuukautta. Pituus vaihtelee tapauskohtaisesti asian vakavuudesta ja viranomaisille prosessin aikana osoitetuista korjaustoimenpiteistä riippuen. Kun päätös on tehty 12 kuukauden ajalle, sillä voi olla luonnonmarja-alan työnantajan kohdalla vaikutuksia paitsi kuluvan vuoden, myös vuoden 2027 satokauden rekrytointeihin.
Pidättäytymispäätös ei vaikuta päätöksen kohteena olevan työnantajan oikeuteen harjoittaa elinkeinoa. Päätös ei myöskään vaikuta työnantajan tai sen vastuuhenkilön palveluksessa olevien työntekijöiden jo myönnettyjen kausityölupien tai muiden työperusteisten oleskelulupien voimassaoloon tai heidän työnteko-oikeuteensa.
Fakta: Kausityöluvat
- Kausityöviisumi on tarkoitettu viisumivelvollisten maiden kansalaisille, jotka tulevat Suomeen kausitöihin enintään 90 päivän ajaksi. Kausityöviisumien käsittelystä vastaa ulkoministeriö.
- Kausityötodistusta voivat hakea viisumivapaiden maiden kansalaiset, joiden kausityö Suomessa kestää enintään 90 päivää. Kausityötodistusta haetaan Maahanmuuttovirastosta.
- Kausityöoleskelulupa on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat kausitöihin 3–9 kuukaudeksi. Kausityöoleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta.
- Jos kausityö kestää yli 9 kuukautta tai kyse ei ole kausityöasetuksen mukaisesta työtehtävästä, henkilön tulee hakea työntekijän oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta.
Lisätietoa medialle
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Yhteyshenkilöt
työntekijöiden oleskelulupien ja kausityön prosessiasiantuntija Veera Salminen, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 037 (Maahanmuuttoviraston puhelinnumero median edustajille)
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Tietoja julkaisijasta
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
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