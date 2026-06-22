Turun Osuuskaupan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa

- Alkuvuoden liikevaihdon kasvu osoittaa, että olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme asiakkaidemme arjen tarpeisiin. Erityisen ilahduttavaa on marketkaupan vakaa kehitys sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan kasvu. Myös asiakasomistajiemme määrä jatkoi kasvuaan. Kesäkuun lopussa Turun Osuuskaupalla oli 193 686 asiakasomistajaa, mikä on lähes 3 000 enemmän kuin vuoden alussa. Loppuvuosi 2026 on meille poikkeuksellisen merkityksellinen. Juhlimme lokakuussa Turun Osuuskaupan 125-vuotista taivalta ja viemme samalla päätökseen useita suuria investointihankkeita. Syksyllä valmistuvat Prisma Naantali, Prisma Wiklund, Sokos Wiklund sekä koko Wiklund-keskus vahvistavat palveluverkostoamme vahvan investointiohjelmamme mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen. Wiklundin lähes koko alkuvuoden kestäneet uudistukset ovat haastaneet market-, erikois- ja ravitsemiskaupan myyntiä, mutta uskomme vahvasti, että palvelutarjonnan merkittävä laajeneminen vauhdittaa Wiklundilla sijaitsevien liiketoimintojen myynnin kasvua nopeasti, Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund kertoo.

- Käynnissä olevista investointihankkeista ensimmäisenä valmistuu Prisma Naantali, jonka avausta pääsemme juhlistamaan 17.9.2026. Uusi Prisma työllistää lähes 100 palvelualan ammattilaista ja on samalla merkittävä investointi Naantalin alueen elinvoimaan. Prisman palvelutarjontaa täydentävät Jysk, Kosken Leipomo sekä Ole.Fit. Meille on tärkeää, että voimme kasvaa yhdessä alueen kanssa ja palvella asiakasomistajia entistä laajemmin myös tulevina vuosikymmeninä. Isojen investointihankkeiden valmistuminen juuri juhlavuonna muistuttaa meitä siitä, että asiakasomistajien omistama osuuskauppa elää mukana alueen ihmisten arjessa – siellä, missä elämä on, Österlund kiteyttää.

Liikevaihto toimialoittain

Liikevaihto 1-6/2026 M€ 1-6/2025 M€ Ero edv. % Turun Osuuskauppa 418,0 399,7 4,6 % Marketkauppa 329,2 322,6 2,1 % Erikoiskauppa 7,6 8,8 -14,2 % Matkailu- ja ravitsemiskauppa 22,7 22,0 3,1 % Liikennekauppa 46,6 40,4 15,3 % Muu liiketoiminta 12,0 5,8 104,9 %

Marketkaupan liikevaihto kehittyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvin. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi reilu kaksi prosenttia ollen 329,2 miljoonaa euroa (edv. 322,6 M€). Päivittäistavarakaupassa verkkokaupan kasvu jatkui vahvana. Kasvua oli edellisvuoteen 23,1 prosenttia. Alkuvuoden aikana marketkaupassa avattiin uusi Sale Merimasku. Isot hankkeet, Prisma Naantali ja Prisma Wiklund ovat työnalla ja uusien Prismojen avajaisia päästään viettämään syksyllä. Wiklundilla S-market Wiklund Herkun hinnat muuttuivat Prisman hinnoiksi kesäkuun lopulla.

Erikoiskaupan liikevaihto jäi edellisvuodesta ja oli 7,6 M€. Liikevaihdon lasku johtuu Wiklund-keskuksen ja Sokoksen mittavista uudistustöistä, jotka ovat haastaneet asiointia Wiklund-keskuksessa alkuvuoden ajan. Wiklundin uudistukset valmistuvat kokonaisuudessaan syksyn 2026 aikana.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa kasvatti liikevaihtoaan edellisvuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa (edv. 22,0 M€) ja se kasvoi edellisvuodesta peräti 3,1 prosenttia.

Liikenne- ja polttonestekaupassa liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 15 prosenttia. Liikevaihto oli 46,6 miljoonaa euroa (edv. 40,4 M€). Liikevaihdon kasvua selittää polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen nousu sekä myytyjen polttonestelitrojen kasvu. Turun Osuuskaupalla on yhteensä 22 sähköautojen latauspistettä ja niissä yhteensä 96 latauspaikkaa. Latausverkosto täydentyi alkuvuonna, kun Sale Merimaskun yhteyteen avattiin uusi 200 kW:n suurteholatausasema, jossa on kaksi teholatauspistettä.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001