Enerim tekee energiayhtiöiden tehokkuudesta mitattavaa

– Kun liiketoimintaympäristö, asiakasprosessit ja datavirrat monimutkaistuvat, korostuu tarve saada läpinäkyvä kokonaiskuva siitä, missä prosessit toimivat tehokkaasti ja missä on eniten kehityspotentiaalia. Kun pullonkaulat paikallistetaan, ne voidaan myös ratkaista, toteaa Enerimin liiketoimintajohtaja Timo Karpola.

Monista ohjelmistoyhtiöistä poiketen Enerimille keskeistä ei ole pelkkä järjestelmän käyttöönotto, vaan asiakkaan liiketoiminnan mitattava kehittäminen.

Karpolan mukaan kehittämisen lähtökohta on yksinkertainen: ilman vertailukelpoista mittaamista on vaikea tietää, mihin toimenpiteet kannattaa kohdistaa.

– Suorituskyvyn mittaaminen on meille toiminnan ydin. Pyrimme näyttämään asiakkaan liiketoiminnan tehokkuuden konkreettisina lukuina. Onnistunut uudistus ei ole vain IT-hanke vaan todellinen hyöty syntyy siitä, että liiketoimintaprosesseja muutetaan ja automaatiota kasvatetaan hallitusti, Karpola sanoo.

Energia-alan osaaja

Enerim on pohjoismainen ohjelmisto- ja palveluyhtiö, joka toimii tiiviisti energia-alan ytimessä. Sen asiakkaita ovat esimerkiksi sähköverkkoyhtiöt, sähkönmyyjät ja kaukolämpöyhtiöt.

Käytännössä Enerimin ratkaisut ulottuvat asiakas- ja sopimushallinnasta laskutukseen, mittaustiedon hallintaan sekä markkinaprosessien automaatioon.

– Tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa energiayhtiöiden operatiivista arkea: lisätä automaatiota, parantaa datan hyödyntämistä ja tukea liiketoiminnan ohjausta entistä systemaattisemmin, Karpola tiivistää.

Mittarit tekevät tehokkuuden näkyväksi

Enerim tarkastelee asiakkaidensa toimintaa yhtenäisen mittarikehikon kautta, jonka tarkoituksena on tehdä operatiivinen tehokkuus näkyväksi konkreettisina lukuina.

– Käytännössä kyse on keskeisistä suorituskykymittareista: kuinka paljon asiakkaan palveleminen maksaa, kuinka sujuvasti mittaustieto etenee laskutukseen, kuinka pitkälle automaatio toimii ilman manuaalityötä ja kuinka luotettavasti ja nopeasti loppuasiakkaat saavat palvelua, Karpola kuvaa.

Mittaristo tarkastelee erityisesti neljää kokonaisuutta, jotka yhdessä kuvaavat energiayhtiön operatiivista kyvykkyyttä.

Asiakaspalvelun kustannustaso paljastaa manuaalityön määrän

Enerimin Cost to Serve (CtS) eli asiakaspalvelun kustannustaso toimii keskeisenä operatiivisen tehokkuuden mittarina.

– Yksinkertaistettuna se kertoo, kuinka paljon manuaalista työtä asiakkaiden palveleminen todellisuudessa vaatii. Mittari tekee näkyväksi asiakas- ja taustaprosessien työvoimavaltaisuuden: kuinka paljon käsityötä järjestelmien rinnalla edelleen tehdään ja missä kohdin automaatio jo toimii tehokkaasti, Karpola kuvaa.

CtS:n seuranta auttaa visualisoimaan automaation vaikutuksia liiketoiminnan skaalautuvuuteen.

– Kun manuaalisen työn määrä vähenee, sama asiakasmäärä voidaan palvella kevyemmällä operatiivisella rakenteella. Vastaavasti korkea kustannustaso kertoo tyypillisesti siitä, että prosesseissa on vielä automatisointipotentiaalia. Mittarin avulla pystymme näyttämään, miten automaatio mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ilman henkilöstön lisäämistä, Karpola sanoo.

Keskeistä on, että mittari toimii aktiivisena työkaluna liiketoiminnan kehittämisessä.

– Sen avulla voidaan arvioida nykyisen toimintamallin tehokkuutta ja seurata, miten automaatio tukee kasvua.

Data ohjaa kehityksen oikeaan paikkaan

Mittareissa on kyse energiayhtiön koko operatiivisen koneiston suorituskyvystä, asiakas saa näkymän suoraan ”konepellin alle”.

– Kun prosessien todellinen tila tehdään näkyväksi datalla, kehitystoimet voidaan kohdistaa tarkasti sinne, missä ne tuottavat eniten arvoa.

– Tavoitteemme on auttaa asiakkaita rakentamaan aidosti sujuvaa ja skaalautuvaa toimintaa. Kun automaatio toimii ja prosessit ovat kunnossa, vaikutus näkyy suoraan kustannustehokkuudessa ja asiakaskokemuksessa, Karpola summaa.