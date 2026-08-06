Ruokarobotti on liikenteessä tarkkaavainen ja koulujen alkaessa muistuttaa: ole sinäkin
7.8.2026 13:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset aloittavat koulutiensä.
Kun koulut alkavat, katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät myymälöiden lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea ja kymmenen robottia Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alueella.
Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä.
– On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy. Kannustan kaikkia aikuisia toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä, olemaan tarkkaavainen liikenteessä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, korostaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä.
S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologiesin suunnittelemat ja valmistamat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.
– Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Samoin kuin ihmisillä, myös Starshipin autonomisesti liikkuvilla roboteilla jatkuva tarkkaavaisuus liikenteessä on turvallisuuden lähtökohta. Ruokarobot tarkkailevat ahkerasti ympäristöään ja oppivat kulkemaan koko ajan vielä sujuvammin ja reittejä ennakoivasti, Sale-ryhmäpäällikkö Joni Toivonen sanoo.
Liikennelaulu raikaa ja lapsille jaetaan robolukujärjestyksiä
Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea ja kymmenen robottia SSO:n alueella. Suurin osa roboteista saa kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa SSO:n kotiseudulla satoja kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.
Osa SSO:n alueen roboteista osallistuu tempauksiin 12.8.
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Laurentius Koulu (Kirkkokatu, Lohja)
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Nyhkälän koulu (Huhdintien ja pappilankadun risteys, Karkkila)
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Ojamon koulu (Kartanonkuja , Lohja)
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Perttilän koulu (Hakulintie, Lohja)
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Tupurin koulu (Taimistonkatu, Salo)
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Uskelan koulu (Tahkonkatu, Salo)
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Hakastaron koulu (Ainonpuisto ja Anjalankadun kulma, Salo)
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Kuoppanummen koulu (Kuoppanummentie, Nummela)
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Joensuun koulu (Metsätie, Somero)
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Pajulan ala-aste (Pajulanrinne, Salo)
Tempaus järjestetään turvallisen etäisyyden päässä suojateistä, jotta koululaiset keskittyvät tietä ylittäessään seuraamaan liikennettä.
Tempauksissa soi uudelleensanoitettu Liikennelaulu ja lapset saavat ottaa robolukujärjestykset ja heijastimet matkaan robottien kuljetussäiliöistä.
– Tämä tempaus sopii meille hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä omalla toimialueellamme luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää, Toivonen kertoo.
Robokuljetuksia on tarjolla ympäri Suomea yli 270 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella ja sovellus näyttää, mikäli toimitusvaihtoehto on valittavissa asiakkaan alueella.
Lisätietoa:
Joni Toivonen, ryhmäpäällikkö, SSO, p. 044 770 5452
Laura Väinölä, suunnittelija, Liikenneturva, p. 020 7282 343
*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1040 henkilöä, joista autoilevia on 70 prosenttia. Kysely toteutettiin 7.5.–15.5.2026.
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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