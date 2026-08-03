Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote heinäkuu 2026
5.8.2026 15:45:44 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon väkiluku oli kesäkuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 327 790. Työttömiä työnhakijoita yli 20 000, määrä kasvoi 1600:lla vuodentakaisesta.
Espoon väkiluku oli kesäkuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 327 790
Tammi-kesäkuussa 2026 Espoon väestö kasvoi noin 2 080 hengellä, mikä on noin 510 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. (Huom. Väestön ennakkotiedot kuten myös aiemmin arvioitu vieraskielisten määrä ovat uusien tietojen mukaan alkuvuodesta ilmoitettuja pienempiä, sillä Tilastokeskus on kevätkauden aikana tehnyt väkilukuun vuosittain tehtäviä poistoja.)
Espoon väestöä lisäsi tammi-kesäkuussa 2026 eniten kuntien välinen nettomuutto (1000 asukkaalla). Luonnollinen väestönmuutos eli syntyneiden enemmyys lisäsi Espoon väestöä tammi-kesäkuussa 890 henkeä. Nettomaahanmuutto lisäsi Espoon väestöä noin 60 hengellä. Nettomaahanmuuttoa oli kuitenkin noin 800 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (1 830 lasta) oli lähes 90 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 940 henkeä) oli noin 30 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli positiivinen ja lisäsi väestöä 120 henkeä vuotta aiempaa enemmän.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Työttömiä työnhakijoita yli 20 000, määrä kasvoi 1600:lla vuodentakaisesta
Kesäkuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 20 581 ja työttömien osuus työvoimasta oli 12,2 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,8 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2402 ja 50 vuotta täyttäneitä 6110. Naisia oli 50,3 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 8164 eli 39,7 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 722 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli kesäkuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8592 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli kesäkuun lopulla työttömiä 8,4 % (1600 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 6,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 31,8 % (579 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 9,0 % (674 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avoimia työpaikkoja oli edelleen vähän (722 työpaikkaa), vaikka määrä kasvoi 154 työpaikalla (27 %) vuodentakaisesta ennätysalhaisesta lukemasta. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta kuluvan vuoden toukokuuhun.
Tuoreimmat Espoon työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Espoossa neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Työllisyyspalvelujen katsaus työttömyyden kehityksestä Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
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Yhteyshenkilöt
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Työttömyys: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
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