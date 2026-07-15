Suomalaisten luottamus Turkkiin vahvaa: lähes 60 000 kävijää vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2026 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Turkki vastaanotti 25,8 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa, vastaavan luvun ollessa 26,4 miljoonaa vuonna 2025. Maan matkailutulot säilyivät edellisvuoden tasolla ja olivat yhteensä 25,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 22,6 miljardia euroa.

”Lähi-idän alueelliset jännitteet ja maailmanlaajuinen epävarmuus vaikuttivat matkailukysyntään vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikka Turkki ei ollut osallisena konfliktissa ja kaikki lentoyhtiömme ja lentoasemamme jatkoivat toimintaansa ilman häiriöitä, Lähi-idän ilmatilan sulkeminen johti kysynnän lievään laskuun", sanoo ministeri Ersoy.

Suomalaisten luottamus vahvaa

Suomalaisten luottamus Turkkiin on epävarmuuksista huolimatta lähes ennallaan. Ensimmäisen puolen vuoden aikana Turkissa vieraili 57 094 suomalaista matkailijaa, kun vuonna 2025 sama luku oli 57 720 matkailijaa. Suomalaisten luottamus Turkkiin tuttuna ja suosittuna kohteena on säilynyt vahvempana kuin lähimarkkinoilla, Baltian maista ja Pohjoismaista matkailijamäärät ovat vähentyneet huomattavasti.

Loppuvuoden ennusteet positiivisia

Turkin matkailun loppuvuoden 2026 ennusteet näyttävät ensimmäistä vuosipuoliskoa paremmilta. ”Vuoden toinen puolisko on alkanut vahvasti, ja tämänhetkisten ennusteidemme mukaan loppuvuoden tulos tulee olemaan selvästi parempi", ministeri Ersoy toteaa.

Matkailijoiden keskimääräinen oleskeluaika Turkissa kasvoi 0,5 prosenttia ja oli 10,01 yötä. Keskimääräinen kulutus yötä kohden kasvoi 2,6 prosenttia 109 Yhdysvaltain dollariin eli noin 95 euroon yöltä.

Kuvia median käyttöön

https://docs.tga.gov.tr/inxwmr2r

Lisätietoja

Go Türkiye

Arzu Emel Polat, Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

emel.polat@go-turkiye.fi