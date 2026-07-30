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SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Rydman ylenkatsoo tavallisia suomalaisia ja demokratiaa

6.8.2026 13:08:45 EEST | SDP | Tiedote

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Ministeri Rydmanin avoin haaveilu vaalituloksen ja kansan tahdon sivuuttamisesta heikentää suomalaista yhteiskuntaa ja demokratiaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP Kuva: J-P Flander/SDP

Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman ehdottaa, että perussuomalaiset voisivat muodostaa kokoomuksen kanssa hallituksen ensi keväänä, mikäli perussuomalaiset tulisivat vaaleissa toiseksi ja SDP olisi ykkösenä. 

– Suomalaiset ovat selkeästi kertoneet jo usean vuoden ajan, että tämä hallitus ei rakenna sellaista Suomea, jota enemmistö suomalaisista haluaa. Ministeri Rydmanin ylimielisyys tavallisia ihmisiä ja heidän mielipiteitään ja huoliaan kohtaan ei toki yllätä enää ketään. On silti poikkeuksellisen röyhkeää, että ministeri haaveilee avoimesti vaalituloksen sivuuttamisesta, Malm sanoo. 

– Kokoomus ja perussuomalaiset tulevat ensi kevään vaaleihin ennätyksellisen suurilla vaalibudjeteilla. Nyt Rydman alkaa jo puhumaan siitä, että mikäli vaalivoittoa ei saada rahallakaan varmistettua, niin vaalitulos ja tavallisten suomalaisten tahto voidaan yksinkertaisesti sivuuttaa. Onko tämä laajemminkin perussuomalaisten näkemys demokratiasta ja tavallisten suomalaisten äänen kuulumisesta yhteiskunnassa, Malm kysyy.

– Demokratiaa vastaan hyökätään tällä hetkellä ympäri maailmaa. Erityisesti tällaisena aikana Rydmanin esittämät kommentit ovat todella huolestuttavia, Malm sanoo.

Yhteyshenkilöt

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