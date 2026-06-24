Pirkanmaasta Suomen luovan talouden ja sisältöteollisuuden kasvumoottori
20.8.2026 09:02:52 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Alueellinen luova talous on kansallinen kilpailukykytekijä.
Pirkanmaa on yksi Suomen vahvimmista audiovisuaalisen alan, pelialan ja luovan teknologian keskittymistä. Vahvuuden syitä ovat muun muassa luovien alojen pitkä ja vakiintunut koulutustarjonta, monipuolinen kulttuurikenttä, Tampereen vetovoimainen kaupunkikuva sekä kaupunkiseudun strateginen panostus luovan talouden kasvukärkiin.
Viimeisestä esimerkkeinä alueellinen audiovisuaalisen alan tuotantokannustin, Muumi-brändin tuotteistaminen matkailun vahvistamiseksi, ilmiömäiset suurtapahtumat ja yksi maailman ensimmäisistä elämystalouden professuureista, jonka tehtävänä on tutkia elämyksiä talouden moottorina ja vahvistaa Suomen asemaa elämystalouden tutkimuksen kärkimaana. Luovan talouden vahva pohja on erinomainen lähtökohta Pirkanmaan ja Suomen talouskasvun, työllisyyden ja maakuvan kehittämiselle, mutta pelkkään pohjaan tuudittautuminen muuttuvassa maailmassa on valtava riski.
Luova talous on Suomen alihyödynnetty kasvun lähde, jonka merkitys perustuu aineettomaan arvonluontiin, kansainväliseen vientiin ja kykyyn vauhdittaa muiden toimialojen uudistumista. Näihin edellytyksiin pitää pureutua voimakkaammin ja ennen kaikkea pitkäjänteisesti. Seuraavan hallituksen tulee tunnistaa luova talous keskeisenä osana Suomen kasvupolitiikkaa. Investointikannusteiden, kuten alueellisen ja kansallisen av-tuotantokannustimen, TKI-rahoituksen ja kansainvälistymispalveluiden kehittämisen tulee tukea alueita ja aloja, joissa syntyy uusia sisältöjä, teknologioita, immateriaalioikeuksia ja vientituloja.
Av-tuotantokannustimien vaikuttavuus on tutkitusti vuosi toisensa jälkeen osoittautunut valtiolle nettopositiiviseksi kasvun instrumentiksi. Kansallisen kannustimen vakiinnuttaminen TEM:n menokehykseen on taloudellisesti perusteltu ja strategisesti tärkeä päätös. Pirkanmaalla alueellinen av-kannustin on selvitysten mukaan työllistänyt vuosien saatossa tuhansia ja tuonut kymmenien miljoonien edestä kotimaisia ja ulkomaisia tuotantoinvestointeja alueelle. Kansainvälistymispalvelujen toiminnan tulee olla kahdensuuntaista ja johdonmukaista. Kansainvälisten osaajien integroituminen täällä sujuvasta työskentelylupaprosessista kotoutumiseen ja suomalaisten osaajien tietopääoman kasvattaminen ja verkottuminen maailmalla ovat kansainvälistymisen kulmakiviä. Toimivammat palvelut tarvitsevat kriittistä tarkastelua, resurssointia ja selkeämpää kommunikaatiota organisaatioiden välillä. TKI-rahoituksessa tunnistetaan vielä heikosti sisältöteollisuus yhteisenä kasvun nimittäjänä. Tämä näkyy valtion tasolla vaatimattomana budjetointina ja instrumenttien kankeutena. Onnistuneena pilkahduksena mainittakoon Business Finlandin tuoreet luoville aloille kohdistetut TKI-rahoitushaut. Sisältöteollisuus on aineetonta arvoa, maakuvaa, vientiä ja teknologioita hyödyntävä teollisuuden kokonaisuus, joka ei pääse täyteen potentiaalinsa nykyisissä rakenteissa. Sisältöteollisuus ei ole kulttuuripolitiikan sivujuonne, vaan Suomen seuraavan kasvun, viennin ja aineettoman arvonluonnin politiikkaa.
Sisältöteollisuuden syvempi ymmärrys tavoitteiden taustalle
Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteissa luovan talouden rooli on ilmeinen alueen vetovoimassa ja keskeinen osaajien saatavuuden turvaamisessa. Erityisesti audiovisuaaliset alat, peliala ja digitaaliset sisällöt ovat skaalautuvuuden, kansainvälisen brändiarvon ja työllisyyden näkökulmista näissä tavoitteissa avainasemassa. Suomen kulttuurisen kestävyyden ja kilpailukyvyn ratkaisevat tekoälyn ja nousevien teknologien vastuullista käyttöönottoa tukeva koulutus, tutkimus ja rahoitus sekä sisältöteollisuuden ymmärtäminen läpileikkaavana, kasvua vahvistavana ja kansallista muutoskyvykkyyttä edistävänä kokonaisuutena. Pirkanmaa on sisältöteollisuuden kansallista kärkeä, jolla on näyttöä kansainvälisestä menestyksestä, vetovoimaisuudesta ja tutkimuksesta. Seuraava kansallinen loikka ei ole semantiikkakeskustelussa. Se on kollektiivisessa ymmärryksessä, jossa taide ja teknologia toteutuvat samanaikaisesti, viihde ja tutkimus eivät sulje toisiaan pois ja valta rakentuu tarinoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Fanny Heinonen
Ohjelmajohtaja, Business Tampere Oy
fanny.heinonen@businesstampere.com
+358 40 6655 051
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan yhteiseen edunvalvontaryhmään kuuluvat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Business Tampere, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tarkoituksena on tuoda esiin valtakunnallisesti päätettäviä asioita, joilla voidaan varmistaa kasvua koko Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Pirkanmaa on TKI-toiminnan mahtimaakunta24.6.2026 13:50:31 EEST | Tiedote
Pirkanmaa on yksi Suomen vahvimmista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskittymistä, ja sen painoarvon on näyttävä myös valtion päätöksissä. Tampereen seudulla toimii 15 kansainvälisen yrityksen TKI-yksikköä, jotka tuovat alueelle osaamista, investointeja ja korkeatasoisia työpaikkoja. Pirkanmaan viesti seuraavalle hallituskaudelle on selvä: TKI-rahoitusta, investointikannusteita ja kansallisia kasvuvälineitä on kohdennettava nykyistä vahvemmin niille alueille, joilla syntyy vaikuttavinta tutkimusta, uusia yrityksiä ja vientikelpoisia innovaatioita.
Pirkanmaa on Suomen tieliikenteen tukkoisin solmukohta18.6.2026 09:51:17 EEST | Tiedote
Juhannuksen aika on Suomen tieverkon kovimpia rasitustestejä: puolisen Suomea lähtee yhtä aikaa matkustamaan mökille, tapahtumiin tai kuka mihinkin. Tilastokeskuksella on olemassa väestömuutoksen seurantaa varten jopa juhannuskerroin: kovimmissa mökkikunnissa se on yli 4, suurimmissa keskuskaupungeissa noin 0,6–0,7. Tieverkkoa ei tähän keskikesän kansainvaellukseen ja vuoden kovimpiin huipputunteihin tietenkään ole mitoitettu, ja ruuhkaisimmilla osuuksilla liikenne voi jumittua täysin.
Monialaiset osaajat ratkaisevat Pirkanmaan ja Suomen kasvun suunnan16.6.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteissa ei ole kyse vain alueellisesta kehittämisestä, vaan koko Suomen kasvun edellytyksistä. Pirkanmaa on yksi maan keskeisistä liikenteen, teollisuuden, tutkimuksen ja koulutuksen solmukohdista, joten täällä tehtävät ratkaisut näkyvät suoraan kilpailukyvyssä, viennissä ja huoltovarmuudessa.
Väyläviraston investointiohjelman rahoituskehys on olematon – koko maan kannattavin väylähanke Pirkanmaalta ei mahtunut mukaan15.6.2026 11:25:48 EEST | Tiedote
Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, että valtatien 12 osuuden Alasjärvi–Huutijärvi (Tampere–Kangasala) nelikaistaistamishanke ei läpäissyt Väyläviraston investointiohjelman seulaa. Kyseessä on maan vilkkain rahoittamaton kaksikaistainen valtatie. Pirkanmaan suurhankkeita alkaa olla jonossa ruuhkaksi asti. Siksi investointivajeen purkaminen on aloitettava mahdollisimman pian kiireisimmästä eli valtatiestä 12. Perustellut faktat eivät johda toteuttamispäätöksiin täysin riittämättömän rahoituskehyksen vuoksi.
Pirkanmaa tavoittelee parempia edellytyksiä korkean teknologian investoinneille – luvitus, infrastruktuuri ja osaaminen avainasemassa9.6.2026 09:08:14 EEST | Tiedote
Puolijohdeinvestoinneista käydään yhä kovempaa kansainvälistä kilpailua. Samalla tekoälyn, puolustusteknologioiden, sähköistymisen ja datakeskusten kasvu lisää Euroopassa tarvetta vahvistaa omaa sirutuotantoa ja vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista. Alueen viesti on selkeä: jos Suomi tavoittelee korkean teknologian investointeja, niiden edellytykset on rakennettava ennakoivasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme