Kutsu medialle: Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa iltapäivällä perjantaina 21. elokuuta 2026. Suomen-matkansa aikana he vierailevat myös Vaasassa muun muassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlavuoden yhteydessä.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden saralla.

Prinssi Daniel vieraili Aallossa vuonna 2017 osana suomalaiseen innovaatio- ja yrittäjyyskenttään keskittynyttä matkaansa. Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vieraili Aalto-yliopistossa vuonna 2014.

Aalto-yliopistossa kruununprinsessapari tutustuu kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen – aiheisiin, jotka ovat strategisesti tärkeitä sekä Ruotsille että Suomelle ja joissa maidemme välillä on tiivistä tutkimusyhteistyötä. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita.

Vierailua isännöivät Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä ja lahjoittajasuhteiden johtaja Camilla Wardi.

Ohjelma Aalto-yliopistossa Otaniemen kampuksella

Kvanttiteknologia: professori Mikko Möttönen esittelee, kuinka Aalto-yliopiston vuosikymmenten mittainen matalalämpötilafysiikan ja kvanttitutkimuksen perintö on kasvanut globaalisti merkittäväksi osaamiseksi kvanttilaskennassa, anturiteknologiassa ja johtanut teollisiin spinoff-yrityksiin. Maaliskuussa Aalto-yliopisto julkisti oman AaltoQ20-kvanttitietokoneensa tutkimus- ja opetuskäyttöön. Suomi on erinomaisessa asemassa kvanttiteknologian kehityksessä, ja pääkaupunkiseutu on rankattu maailman toiseksi merkittävimmäksi kvantti-innovaatioekosysteemiksi.

Avaruus- ja satelliittitekniikka: väitöskirjatutkija Marius Anger kertoo, kuinka Suomesta on hieman yli vuosikymmenessä tullut avaruustoimija ja miten satelliittiteknologiasta on kasvanut talouskasvua tukeva toimiala. Kaikki alkoi opiskelijaprojektista, jossa rakennettiin Suomen ensimmäinen satelliitti. Avaruusteknologian yrityskenttä kasvaa tällä hetkellä nopeasti ja koko toimiala nojaa vahvasti Aallossa tehtyihin tutkimus- ja innovaatioavauksiin.

Aalto Design Factory: professori ja johtaja Tua Björklund esittelee Aallon poikkitieteisen tuotekehityksen ja oppimisen keskittymän sekä opiskelijaprojekteja. Design Factory on esimerkki Aallon tavasta yhdistää taide, teknologia ja talous arjen ongelmien ratkaisemiseksi.

Aalto Ice and Wave Tank: vierailu päättyy maailman suurimmassa sisäjääaltaassa. Laboratoriopäällikkö Otto Puolakka esittelee, miten tutkijat ja teollisuus testaavat laivoja ja muita merirakenteita jääolosuhteissa. Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti jäänmurtajien ja jääolosuhteisiin soveltuvien alusten suunnittelun ja rakentamisen edelläkävijänä. Ilmastonmuutos vaikuttaa jääolosuhteisiin, jännitteet arktisella alueella kiristyvät ja jäänmurtajien tarve lisääntyy, joten tämän alueen tutkimus ja koulutus Aallossa on entistä ajankohtaisempaa.

Yleisöinfo: Vierailun aikana ei ole varattua aikaa julkiselle tervehdyshetkelle. Jos haluat nähdä vilauksen kuninkaallisista arvovieraista, parhaat ajat ja paikat ovat:

Noin klo 15.00 Aalto Design Factoryn edessä (Viima-rakennus), Puumiehenkuja 5, Espoo.

Noin klo 16.00 Kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä, Ekonominaukio 1, Espoo, kun seurue kävelee ohi (säävaraus).

Medialle – ilmoittautuminen

Suomalaiselle medialle tarjotaan mahdollisuus seurata vierailua paikan päällä. Sisätilojen rajallisuuden vuoksi ohjelmaa seuraamaan voidaan ottaa vain hyvin rajattu määrä toimittajia ja kuvaajia. Muut median edustajat voivat odottaa Viima-rakennuksen edustalla, kun vieraat saapuvat Aalto-yliopistoon noin klo 15.00 (osoite: Puumiehenkuja 5) tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edustalla (Ekonominaukio 1), jonka ohi delegaatio kulkee noin klo 16.00.

Muut median edustajat voivat odottaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edustalla (Ekonominaukio 1), jonka ohi delegaatio kulkee noin klo 15.45.

Tämänhetkinen ohjelma (muutokset mahdollisia):

klo 14.45 Median saapuminen, rekisteröinti ja turvatarkastus

klo 15.15–15.55 Vierailu Aalto-yliopistossa ja Aalto Design Factoryssa (vain rekisteröity media) • Kvanttiteknologian esittely – professori Mikko Möttönen • Avaruus- ja satelliittiteknologian tutkimus, koulutus ja spin-offit – tohtorikoulutettava Marius Anger • Design Factory ja opiskelijaprojektit – professori Tua Björklund ja opiskelijat • Tapaaminen ruotsalaisten opiskelijoiden kanssa

klo 15.55–16.00 Delegaation siirtyminen Aalto Design Factorysta Aalto Ice and Wave Tankiin (n. 400 m) • Tiedotamme myöhemmin median ohjauksesta siirtymän aikana

klo 16.00–16.10 Aalto Ice and Wave Tank (vain rekisteröity media) • Esitys jään tutkimuksesta ja laivarakenteiden testaamisesta jääolosuhteissa – laboratoriopäällikkö Otto Puolakka • Huom. altaan lämpötila on 0 – +2 °C

klo 16.15 Vierailu päättyy

Ilmoittautuminen:

Pyydämme median edustajia rekisteröitymään viimeistään maanantaina 17.8. klo 15.00 lähettämällä sähköpostin osoitteeseen anitta.pirnes@aalto.fi.

Ilmoittautuminen on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle. Yksi mediatalo voi lähettää enintään yhden toimittajan ja yhden kuvaajan/videokuvaajan.

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Vahvistamme osallistumisen ilmoittautumisajan päätyttyä. Akkreditoitu media käy läpi turvatarkastuksen ennen vierailua. Sisätilojen rajallisuuden vuoksi ohjelmaa seuraamaan voidaan ottaa vain hyvin rajattu määrä toimittajia ja kuvaajia.

Lähetämme vahvistetuille osallistujille tarkennetun ohjelman ja aikataulun viimeistään keskiviikkona 19.8.

Haastattelut: Emme valitettavasti pysty tarjoamaan mahdollisuutta haastatella kruununprinsessa Victoriaa tai prinssi Danielia.