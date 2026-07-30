MTK: Sikaruton torjunta vaatii välittömiä toimia ja varmuutta elinkeinoille

Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus on vakava isku koko suomalaiselle sikaketjulle ja maaseutuelinkeinoille laajemmin. Jos tauti leviää villisikakannassa tai kotieläintuotantoon, seuraukset voivat näkyä pitkään sikataloudessa, elintarvikeketjussa, viennissä sekä monissa maaseudun elinkeinoissa.

Viljelijöiden kannalta on tärkeää saada nopeasti tieto, voidaanko satoa korjata riskialueilta ja mikäli ei kuinka vahingot korvataan? Pahimmillaan panna voi koskea kolmen vuoden satoa, kun varastossa olevaa satoa ei saa eteenpäin ja seuraavan vuoden kylvöt kysymysmerkin alla.

Sama epävarmuus koskee metsänomistajia ja metsäkoneyrittäjiä, kun koneet seisovat ja epävarmuus koskee myös tulevia leimikoita riskialueella. Epävarmuus on levinnyt jo alueen rahoitusmarkkinoille, kun alueen metsät eivät kelpaa enää vakuuksiksi lainaneuvotteluissa.

MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii poliittiselta ja virkamiesjohdolta nopeita päätöksiä ja selkeää tiedotusta, muutoin alueen elinkeinoilla pelataan ”venäläistä rulettia” jonka jälkien korjaaminen tulee kalliiksi.

MTK:n keskusliiton johtokunta

MTK Pohjois-Karjala

MHY Pohjois-Karjala

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK-Keskusliitto, p. +358 400 522 012

Kalle Myllynen, puheenjohtaja, MTK-Pohjois-Karjala, p.+358 50 5377801

Päivikki Otronen, hallituksen puheenjohtaja, metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, p. +358 50 407 6166