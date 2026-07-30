MTK: Sikaruton torjunta vaatii välittömiä toimia ja varmuutta elinkeinoille
7.8.2026 12:49:32 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Pohjois-Karjalassa kokoustaneet MTK:n johtokunta, MTK-Pohjois-Karjala ja metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala vaativat kannanotossaan nopeita toimenpiteitä afrikkalaisen sikaruton ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Havainnointikoulutus on laajennettava koskemaan koko itärajan aluetta sekä tiedotettava metsästäjiä riskeistä kyyhkyn, sorsan ja karhun metsästyksen alkaessa.
Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus on vakava isku koko suomalaiselle sikaketjulle ja maaseutuelinkeinoille laajemmin. Jos tauti leviää villisikakannassa tai kotieläintuotantoon, seuraukset voivat näkyä pitkään sikataloudessa, elintarvikeketjussa, viennissä sekä monissa maaseudun elinkeinoissa.
Viljelijöiden kannalta on tärkeää saada nopeasti tieto, voidaanko satoa korjata riskialueilta ja mikäli ei kuinka vahingot korvataan? Pahimmillaan panna voi koskea kolmen vuoden satoa, kun varastossa olevaa satoa ei saa eteenpäin ja seuraavan vuoden kylvöt kysymysmerkin alla.
Sama epävarmuus koskee metsänomistajia ja metsäkoneyrittäjiä, kun koneet seisovat ja epävarmuus koskee myös tulevia leimikoita riskialueella. Epävarmuus on levinnyt jo alueen rahoitusmarkkinoille, kun alueen metsät eivät kelpaa enää vakuuksiksi lainaneuvotteluissa.
MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii poliittiselta ja virkamiesjohdolta nopeita päätöksiä ja selkeää tiedotusta, muutoin alueen elinkeinoilla pelataan ”venäläistä rulettia” jonka jälkien korjaaminen tulee kalliiksi.
MTK:n keskusliiton johtokunta
MTK Pohjois-Karjala
MHY Pohjois-Karjala
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK-Keskusliitto, p. +358 400 522 012
Kalle Myllynen, puheenjohtaja, MTK-Pohjois-Karjala, p.+358 50 5377801
Päivikki Otronen, hallituksen puheenjohtaja, metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, p. +358 50 407 6166
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