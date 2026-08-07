Vihreät - De Gröna

Vihreiden Inka Hopsu: Onko hallitus unohtamassa saamelaisten oikeudet?

7.8.2026 14:10:16 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Tällä viikolla julkaistuissa valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesityksissä saamenkieliselle oppimateriaalille varattua tukea leikattaisiin neljänneksellä. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta kunnioittamaan ja vahvistamaan saamelaisten oikeuksia ja perumaan leikkauksen syksyn budjettiriihessä.

Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesityksissä leikattaisiin saamenkielisen oppimateriaalin tukea 200 000 eurolla, mikä tarkoittaisi koko tukeen neljänneksen leikkausta.

– Saamenkielisen oppimateriaalin saatavuus on keskeistä saamelaisten kieli- ja kulttuurioikeuksien toteutumisen kannalta. Juuri viime vuonna julkaistussa saamelaisten totuus- ja sovintokomission loppuraportissa nostettiin esille saamenkielisen oppimateriaalin puutteita ja korostettiin riittävän rahoituksen merkitystä. Sen sijaan että hallitus parantaisi tilannetta, se näyttääkin toimivan täysin päinvastaisesti, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu toteaa.

Saamenkielisen opetuksen järjestämisen pullonkauloja ovat sekä saamenkielisen oppimateriaalin heikko saatavuus ja saamenkielisten aineenopettajien vähyys.

– Kielen menettäminen on yksi keskeisistä saamelaisyhteisöä koskettaneista traumoista. Saamelaiskielten elvyttämisen eteen on viime vuosikymmeninä tehty määrätietoista työtä ja tilanne on monella tavalla parantunut. Olisi kuitenkin sinisilmäistä ajatella, että työtä ei olisi enää tehtävänä. On valtion velvollisuus korjata vääryydet, joiden syntyyn se on ollut osallinen, Hopsu korostaa.

Hopsu vaatii hallitusta perumaan valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön esittämän leikkauksen syksyn budjettiriihessä.

 – Sovintoa alkuperäiskansan ja valtion välillä ei rakenneta vain puhein, vaan se vaatii myös tekoja. Saamenkielisen oppimateriaalin tuen palauttaminen tai korottaminen olisi konkreettinen teko, jonka hinta koko valtiontalouden mittakaavassa on pieni, mutta vaikutus alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumiseen tärkeä, Hopsu painottaa.

Yhteyshenkilöt

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