Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

8.8.2026 17:29:11 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 8.8.2026

Rakennuspalo, keskisuuri: Niinivedentie, Äänekoski

Pelastuslaitos hälytetty keskisuurelle rakennuspalolle Äänekoskella. Omakotitalon kattorakenteissa palaa. Sammutustoiminta on käynnissä.

Pelastuslaitos tiedottaa tehtävästä lisää klo 19 mennessä.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.8.2026 19:03:44 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 08.08.2026 Rakennuspalo keskisuuri, Äänekoski Niinivedellä Äänekoskella syttyi lauantai-iltana palo omakotitalon kattorakenteissa. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 17:04. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan, mutta sammutustyöt jatkuvat edelleen. Palossa ei ole henkilövahinkoja. Savu – ja vesivahingot rakennuksessa ovat kohtalaiset. Jälkisammutustyöt jatkuvat toistaiseksi eikä palosta ole vaaraa muille asukkaille.

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