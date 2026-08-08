Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia perhehoitajia – infotilaisuuksista lisätietoa perhehoidosta ja perhehoitajuudesta 7.8.2026 10:22:02 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee uusia perhehoitajia ja järjestää infotilaisuuksia elokuussa. Tilaisuuksissa kerrotaan lasten ja nuorten sekä vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten perhehoidosta. Ilmoittaudu etätilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse. Seuraavat valmennukset alkavat syksyllä 2026.