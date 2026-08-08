Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.8.2026 22:14:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 08.08.2026
Ihmisen pelastaminen vedestä, Laukaa
Ilmoittaja kuullut avunhuutoja vedestä. Pelastuslaitos sai hälytyksen 21:59. Tehtävä on vielä kesken.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.8.2026 17:29:11 EEST | Tiedote
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