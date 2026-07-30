Länsi-Haagan suunnittelu jatkuu – asukkailta paikallistietoa suunnittelun tueksi
10.8.2026 11:08:49 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Länsi-Haaga laajenee pohjoiseen Vihdintien varteen, jonne suunnitellaan uutta, identiteetiltään haagalaista asuinaluetta. Uusi rakentaminen sovitetaan alueen laajoihin yhtenäisiin metsäalueisiin. Suunnittelu on alkutekijöissään, ja kaupunki kutsuu nyt asukkaat kolmen tilaisuuden sarjaan tuomaan paikallistietoa ja ideoita suunnittelun tueksi.
Länsi-Haaga 2 -niminen suunnittelualue sijaitsee Vihdintien, Kaupintien, Kehäradan ja Rantaradan välillä. Lähtökohtana on säilyttää alueen laajat yhtenäiset metsäalueet, keskeiset virkistysreitit sekä merkittävimmät luonto- ja kulttuuriympäristöt. Uudet asunnot, kadut, puistot ja palvelut painottuvat Vihdintien varteen, ja merkittävä osa rakentamisesta sijoittuisi poistuvien ilmajohtojen varoalueelle. Tavoitteena on luoda alue, joka on identiteetiltään haagalainen.
Asukkailta kerätään paikallistietoa ja ideoita
Kaupunki toivoo saavansa kaupunkilaisilta paikallistietoa ja ideoita suunnittelun tueksi. Suunnittelu on alkuvaiheessa, joten asukkaiden ja yhdistysten tunnistamat tärkeät paikat, reitit sekä näkemykset alueen ominaispiirteistä ja rakentamisen luonteesta ovat arvokasta lähtötietoa suunnittelulle.
Kaupunki kutsuu asukkaat kolmen tilaisuuden sarjaan:
- Tiistaina 25. 8. kello 17-19.30 info suunnittelun lähtökohdista ja maastokierros. Paikka: Pohjois-Haaga ala-asteen ruokasali, Tolarintie 6.
- Tiistaina 1.9. kello 17-20 ideointityöpaja Pohjois-Haagan ala-asteen ruokasalissa, Tolarintie 6.
- Työpajan tuloksien esittely. Tilaisuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Suunnittelussa otetaan huomioon asukkailta tulleiden ideoiden ja huomioiden lisäksi myös viranomaisilta ja muilta osallisilta saadut mielipiteet. Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta kesällä 2027. Sen jälkeen laaditaan vielä tarkistettu kaavaehdotus, jota käsitellään lautakunnassa arviolta loppuvuodesta 2027.
Länsi-Haaga on osa Läntista bulevardikaupunkia
Suunniteltavan alueen sijainti muuttuu nykyistä keskeisemmäksi 2030-luvulla, kun Länsiratikat-pikaraitiotie aloittaa liikennöinnin Vihdintiellä, ja sen länsipuolella sijaitseva Valimon asema ja Pitäjänmäen yritysalue muuttuvat kaupunkimaisemmiksi alueiksi. Länsi-Haaga 2 on osa Läntista bulevardikaupunkia, joka täydentää olemassa olevaa kaupunkia erityisesti Munkkiniemessä, Haagassa ja Pitäjänmäellä. Pikaraitiotien varrelle on tulossa noin 14 000 uutta asukasta.
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Yhteyshenkilöt
Tony Isaksson
Arkkitehti
Läntinen alueyksikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
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