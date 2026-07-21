Jannica Aalto Helsingin Ydin ry:n toiminnanjohtajaksi

”Jannica Aalto tuo tehtävään poikkeuksellisen yhdistelmän strategista näkemystä, viestinnällistä osaamista ja kykyä rakentaa laajoja kumppanuuksia. Helsingin keskustalla on valtava potentiaali, ja nyt meillä on sekä resurssit että osaava toiminnanjohtaja viemään yhteisiä tavoitteita käytäntöön. Toivotamme Jannican lämpimästi tervetulleeksi rakentamaan entistä elävämpää ja vetovoimaisempaa Helsingin keskustaa", kommentoi Helsingin Ydin ry:n hallituksen puheenjohtaja Ville Laurila.

”Olen todella iloinen siitä, että Helsingin keskustan kehittämisessä on otettu uusi askel yhdistyksen perustamisen myötä. Olemme viime aikoina saaneet nähdä myönteisiä uutisia keskustan elinvoiman kehityksestä, ja nyt on tärkeää vahvistaa tätä suuntaa pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella yhteistyöllä. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kaupungin, yritysten ja muiden keskustan toimijoiden kanssa tekemään keskustasta entistä elävämmän ja vetovoimaisemman”, Jannica Aalto kertoo.

Aalto siirtyy tehtävään kiinteistösijoitusyhtiö Urban Partnersilta (aiemmin Nrep), jossa hän on vastannut Suomen viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vuodesta 2021 alkaen. Ennen Urban Partnersia Aalto toimi Ylvalla viestintä- ja markkinointijohtajana. Aalto on suorittanut MBA-tutkinnon AaltoEE:ssa ja maisterin tutkinnon kaupunkimaantieteestä Helsingin yliopistosta.

Lisätiedot:

Jannica Aalto, toiminnanjohtaja (1.10. alkaen), puh. +358 45 1347 636

Ville Laurila, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 501 0040

Helsingin seudun kauppakamari on koordinoinut Helsingin Ydin ry:n käynnistysvaihetta. Lue lisää Helsingin Ydin ry:n perustamisesta: Elinkeinoelämävetoinen yhdistys elävöittämään Helsingin keskustaa