Jannica Aalto Helsingin Ydin ry:n toiminnanjohtajaksi
11.8.2026 13:16:00 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Helsingin Ydin ry on valinnut Jannica Aallon yhdistyksen ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi. Aalto aloittaa tehtävässä 1.10.2026.
Helsingin Ydin ry on kesäkuussa 2026 perustettu elinkeinoelämävetoinen yhdistys, jonka taustalla ovat Helsingin ydinkeskustan ankkuriyritykset ja Helsingin kaupunki. Yhdistys jatkaa Helsinki City Markkinoinnin työtä tavoitteena lisätä keskustan kävijämääriä, näkyvyyttä, investointeja ja tapahtumia.
”Jannica Aalto tuo tehtävään poikkeuksellisen yhdistelmän strategista näkemystä, viestinnällistä osaamista ja kykyä rakentaa laajoja kumppanuuksia. Helsingin keskustalla on valtava potentiaali, ja nyt meillä on sekä resurssit että osaava toiminnanjohtaja viemään yhteisiä tavoitteita käytäntöön. Toivotamme Jannican lämpimästi tervetulleeksi rakentamaan entistä elävämpää ja vetovoimaisempaa Helsingin keskustaa", kommentoi Helsingin Ydin ry:n hallituksen puheenjohtaja Ville Laurila.
”Olen todella iloinen siitä, että Helsingin keskustan kehittämisessä on otettu uusi askel yhdistyksen perustamisen myötä. Olemme viime aikoina saaneet nähdä myönteisiä uutisia keskustan elinvoiman kehityksestä, ja nyt on tärkeää vahvistaa tätä suuntaa pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella yhteistyöllä. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kaupungin, yritysten ja muiden keskustan toimijoiden kanssa tekemään keskustasta entistä elävämmän ja vetovoimaisemman”, Jannica Aalto kertoo.
Aalto siirtyy tehtävään kiinteistösijoitusyhtiö Urban Partnersilta (aiemmin Nrep), jossa hän on vastannut Suomen viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vuodesta 2021 alkaen. Ennen Urban Partnersia Aalto toimi Ylvalla viestintä- ja markkinointijohtajana. Aalto on suorittanut MBA-tutkinnon AaltoEE:ssa ja maisterin tutkinnon kaupunkimaantieteestä Helsingin yliopistosta.
Lisätiedot:
Jannica Aalto, toiminnanjohtaja (1.10. alkaen), puh. +358 45 1347 636
Ville Laurila, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 501 0040
Helsingin seudun kauppakamari on koordinoinut Helsingin Ydin ry:n käynnistysvaihetta. Lue lisää Helsingin Ydin ry:n perustamisesta: Elinkeinoelämävetoinen yhdistys elävöittämään Helsingin keskustaa
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