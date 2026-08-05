Turun Osuuskauppa avaa uuden S-marketin Skanssiin
10.8.2026 12:00:16 EEST | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Turun Osuuskauppa avaa uuden S-marketin Kauppakeskus Skanssin yhteyteen alkuvuodesta 2027. S-marketin uudistukset XXL:ltä vapautuvassa tilassa käynnistyvät syksyllä 2026. Uuden S-marketin myötä asiakasomistajien palvelut paranevat Skanssin alueella.
- Uusi S-market itäisessä Turussa vahvistaa päivittäistavarakaupan palveluverkostoamme ja tukee Turun Osuuskaupan kasvustrategiaa. Skanssi on meille luonteva sijainti hyvien kulkuyhteyksien ja asiointivirtojen äärellä, ja uusi myymälä täydentää palvelujamme alueella, jossa meillä ei tällä hetkellä ole päivittäistavarakaupan palveluja. Myyntipinta-alaltaan noin 3 000 neliömetrin myymälästä rakennetaan moderni, sujuvaan arjen asiointiin suunniteltu S-market, kertoo toimitusjohtaja Niklas Österlund Turun Osuuskaupasta.
Ennen myymälän avausta tilat remontoidaan ja uudistetaan.
- Nykyisen lastauslaiturin paikalle rakennetaan remontissa uusi sisäänkäynti S-marketiin. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee myös parkkipaikkoja, joten myymälään pääsee myös suoraan ulkoa. Lisäksi parkkihallista rakennetaan näyttävä sisäänkäynti suoraan S-marketiin ja myymälään pääsee kahden hissin tai portaiden kautta. Olemme iloisia, että pääsimme kehittämään alueen palveluja yhdessä kohteen omistajan kanssa, kertoo kiinteistöjohtaja Janne Alho Turun Osuuskaupasta.
- Olemme iloisia, että XXL:ltä vapautuva tila saa uuden käyttötarkoituksen. Hanke on hyvä esimerkki siitä, miten olemassa olevaa liiketilaa voidaan uudistaa vastaamaan vuokralaisen tarpeita ja palvelemaan alueen asiakkaita entistä paremmin, sanoo Portfolio Manager Jorma Niemelä Taalerilta.
S-market Skanssi on Turun Osuuskaupan 22. S-market. S-market Skanssi tulee työllistämään yhteensä noin 30 palvelualan ammattilaista. Turun Osuuskaupan kasvustrategian ytimessä ovat palveluverkoston hallittu ja tavoitteellinen laajentaminen, asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen sekä liiketoiminnan kannattavan kasvun varmistaminen.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Niklas Österlund, puh. 010 764 4001
Turun Osuuskauppa, kiinteistöjohtaja Janne Alho, puh. 010 764 4005
Taaleri, Portfolio Manager, Jorma Niemelä, puh. 040 730 0055
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