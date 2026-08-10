Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus hyväksyi jaostojen työn kehittämisraportin ja jätti hallintosääntömuutokset pöydälle

10.8.2026 12:07:15 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Hallitus päätti maanantaina, että Sastamalassa sijaitsevan Niittyvillan ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön toiminta päättyy. Sastamalaan valmistuu uusi korvaava yksikkö syksyllä. Aluehallitus hyväksyi maanantaina myös jaostojen kehittämistyön raportin mutta jätti hallintosäännön muutosesitykset pöydälle.

Sastamalan Niittyvillan kahdeksanpaikkainen asumisyksikkö edellyttäisi jatkossa mittavia korjaustoimia, jotta palvelua voitaisiin Sastamalan kaupungin nykyisissä tiloissa jatkaa. Kaikille Niittyvillan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa yksilöllisen tarpeen pohjalta. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi syksyllä Sastamalaan valmistuvaan Hopunhelmen yksikköön, jossa on kaikkiaan 39 asuntoa. Niittyvillan asiakkaille on pidetty keväällä asukasinfo, jossa on esitelty Hopunhelmen tiloja ja asumiskustannuksia. Muutos ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin.

Jaostotyön kehittämisraportti hyväksyttiin

Aluehallitus käsitteli maanantaina jaostojen työskentelyn kehittämistä koskevaa loppuraporttia ja siihen perustuvia tarkennuksia ja muutoksia hallintosääntöön. Loppuraportin aluehallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen. Aluehallitus jätti kuitenkin yksimielisesti pöydälle hallintosääntöön esitetyt muutokset.

Aluehallitus hyväksyi vammaisneuvoston uuden työjärjestyksen. Uuden työjärjestyksen mukaan vammaisneuvostolle valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi jatkossa myös toinen varapuheenjohtaja. Työjärjestys tulee voimaan heti. 

Aluehallitus hyväksyi hallituksen ja aluevaltuuston kokousaikataulut ensi vuodelle. Aluevaltuusto kokoontuu 25.1.2027 etäyhteydellä, 22.2.2027 läsnäolokokoukseen, 22.3.2027 etäyhteydellä, 26.4.2027 etäyhteydellä, 21.6.2027 läsnäolokokoukseen, 20.9.2027 etäyhteydellä, 1.11.2027 etäyhteydellä sekä 20.12.2027 läsnäolokokoukseen klo 14 alkaen.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityksen mukaan.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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