Syken mediaviikko 17.–21.8.2026 | Millainen kesä oli pölyttäjillä? Tervetuloa Arandalle Itämeripäivänä!

Panssarilaiva Ilmarisen hylystä poistettiin 60 000 litraa öljyä 31.7.2026 09:01:38 EEST | Tiedote

Suomen ympäristökeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja ympäristöministeriö tiedottavat: Suomen ympäristökeskus ja Merivoimat poistivat öljyä Panssarilaiva Ilmarisen hylystä 14.–24.7.2026. Lisäksi operaatioon osallistuivat ympäristövahinkojen torjuntaan varautunut Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Kahden viikon aikana Ilmarisen tankeista saatiin talteen noin 60 000 litraa öljyä, mutta kokonaan hylkyä ei vielä saatu tyhjennettyä. Kovan aallokon takia työ jouduttiin välillä keskeyttämään.