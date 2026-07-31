Syken mediaviikko 17.–21.8.2026 | Millainen kesä oli pölyttäjillä? Tervetuloa Arandalle Itämeripäivänä!
13.8.2026 12:25:23 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ti 18.8. | Uutinen
Suomen ympäristökeskuksen uusi talous- ja hallintojohtaja on valittu
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: pääjohtaja Leif Schulman, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Ke 19.8. | Tiedote
Itämeripäivänä merentutkimus ja meriluonto esillä Helsingissä Arandalla ja Kansalaistorilla
Itämeripäivänä 27. elokuuta merentutkimusalus Aranda avaa ovensa yleisölle Katajanokanlaiturissa Helsingissä, ja Itämerifest telttoineen levittäytyy Kansalaistorille. Turussa Itämeren meriluontoa esitellään Forum Marinumissa. Suomen ympäristökeskus osallistuu päivän tapahtumiin yhdessä kumppaneidensa kanssa. John Nurmisen Säätiön koordinoiman Itämeripäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi.
Lisätiedot ja toimittajavierailut Arandalle Itämeripäivänä: erikoissuunnittelija Panu Hänninen, puh. 029 525 1203, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Lisätiedot tiedotteesta: viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, puh. 029 525 1542, etunimi.sukunimi@syke.fi
To 20.8. | Tiedote
Kesän pölyttäjäseurannan tulokset julkaistaan
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Janne Heliölä, puh. 029 525 1164 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Viikoilla 35-36 | Tiedote
Valkoposkihanhiseurannan tulokset
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
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00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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The Finnish Environment Institute, the Finnish Defence Forces, the Finnish Border Guard and the Ministry of the Environment announce: The Finnish Environment Institute and the Finnish Navy removed oil from the wreck of the coastal defence ship Ilmarinen between 14 and 24 July 2026. In addition, the Finnish Border Guard, which was prepared for environmental response operations, and the Diving Medical Center participated in the operation. Over the course of two weeks, approximately 60,000 litres of oil was recovered from the vessel’s fuel tanks, but the wreck could not be completely emptied yet. Because of the rough seas, the work had to be interrupted from time to time.
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