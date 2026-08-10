Pensasmarja tiedotustilaisuus Liperissä 13.8.2026
10.8.2026 12:37:51 EEST | ProAgria | Kutsu
Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiiri kutsuu Teidät pensasmarja-aiheiseen tiedotustilaisuuteen Liperin Mattisenlahteen torstaina 13.8.2026 klo 13 alkaen.
Ohjelmassa
- Vuoden marjatilan julkistaminen ja esittely. Viljelyssä pensasmustikkaa kausitunnelissa.
- Pensasmarjojen (vadelmat, herukat, pensasmustikka) satonäkymät ja markkinatilanne.
- Eri mustikkalajikkeiden maistelua ja vapaata keskustelua teemaan liittyen.
Tervetuloa!
Lisätietoja
Päivi Turunen
sihteeri
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
P-K:n Marjanviljelypiiri
p. 040-3012452
Avainsanat
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
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