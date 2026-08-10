ProAgria

Pensasmarja tiedotustilaisuus Liperissä 13.8.2026

10.8.2026 12:37:51 EEST | ProAgria | Kutsu

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Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiiri kutsuu Teidät pensasmarja-aiheiseen tiedotustilaisuuteen Liperin Mattisenlahteen torstaina 13.8.2026 klo 13 alkaen.

Pensasmustikka
Pensasmustikka Pixabay

Ohjelmassa

  • Vuoden marjatilan julkistaminen ja esittely. Viljelyssä pensasmustikkaa kausitunnelissa.
  • Pensasmarjojen (vadelmat, herukat, pensasmustikka) satonäkymät ja markkinatilanne.
  • Eri mustikkalajikkeiden maistelua ja vapaata keskustelua teemaan liittyen.

Tervetuloa!

Lisätietoja

Päivi Turunen                                         

sihteeri                              

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto

P-K:n Marjanviljelypiiri                           

p. 040-3012452

paivi.turunen@proagria.fi

Avainsanat

marjanviljelyhedelmänjamarjanviljelijäinliittomaatalouspohjoiskarjala

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