Wulff Works avaa toiminnan Vaasassa: Markus Apuli vetämään Pohjanmaan henkilöstöratkaisuja
11.8.2026 11:54:30 EEST | Wulff-Yhtiöt Oyj | Tiedote
Yli 1 500 uutta tekijää työelämän alkuun ja satoja esihenkilöitä valmentanut Apuli edistää taitopohjaista rekrytointia ja lupaa tehdä siitä yrityksille kilpailuedun.
Nopeasti kasvava henkilöstöpalveluyhtiö Wulff Works käynnistää paikallisen toimintansa Vaasassa. Yhtiö palvelee yrityksiä Vaasan seudulla ja Pohjanmaalla. Toiminnasta vastaa vaasalainen Markus Apuli, jolla on yli 20 vuoden kokemus ihmisten ja liiketoiminnan johtamisesta, ratkaisumyynnistä, palvelukonseptoinnista ja valmentamisesta.
Uuden kulman Wulff Worksin paikalliseen toimintamalliin tuo henkilöstövuokrauksen, konsulttipalvelujen, työllisyyspalvelujen ja suorahaun yhdistäminen samaan toimipisteeseen. Kattavan henkilöstöpalvelupaketin tarjoavan Wulff Works Vaasan tavoitteena on kasvaa merkittäväksi paikalliseksi työllistäjäksi jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana.
”Pohjanmaalla on vahvoja yrityksiä, kunnianhimoisia hankkeita ja tekemisen kulttuuria. Kasvu tarvitsee tekijöitä, ja yrityksillä on tarve kumppanille, joka tuntee sekä alueen että asiakkaan liiketoiminnan. Kumppanina Wulff Works on myös ihmisten johtamisen ja käyttäytymisen asiantuntija”, Apuli sanoo.
Taitopohjainen rekrytointi avaa ovia piilossa olevalle osaamiselle
Apuli pitää erityisen tärkeänä taitopohjaista rekrytointia. Taitopohjaisessa rekrytoinnissa huomio kiinnitetään hakijan osaamiseen, oppimiskykyyn ja motivaatioon. Toimintatapa auttaa yrityksiä löytämään potentiaalia, joka saattaa jäädä perinteisessä tehtävänimikkeisiin ja tutkintoihin keskittyvässä rekrytoinnissa huomaamatta.
”Esimerkiksi nuoren ansioluettelo voi olla lyhyt, mutta potentiaali ei ole. Työelämän ensimmäinen mahdollisuus ratkaisee usein paljon. Siksi yritysten kannattaa tunnistaa, mitä tehtävässä täytyy osata valmiiksi ja mitä voidaan opettaa hyvällä perehdytyksellä”, Apuli toteaa.
Wulff Works keskittyy Vaasan seudulla henkilöstövuokraukseen, rekrytointeihin ja asiantuntijapalveluihin erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen tarpeisiin.
Rekrytoinnista alkaa taitoketju
Apulin erityisosaamista on taitoketjujen rakentaminen, joka alkaa rekrytoinnista ja jatkuu perehdytykseen, työn muotoiluun, tiimiytymiseen ja johtamiseen.
”Ratkaisevaa on, miten uusi työntekijä pääsee sisään tehtäväänsä, kiinnittyy tiimiin ja löytää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Onnistunut perehdytys parantaa sekä yrityksen tuottavuutta että työntekijän hyvinvointia”, Apuli sanoo.
”Olen saanut tarkastella tätä ketjua useissa eri rooleissa. Siksi tiedän, kuinka paljon onnistuminen voi tuottaa – tai epäonnistuminen maksaa – sekä euroissa että ihmisten jaksamisessa.”
Työntekijäkokemus rakentaa asiakaskokemusta
Wulff Worksin toimintaperiaatteissa Apulia puhuttelee erityisesti tavoite siitä, että yhtiön työntekijät viihtyvät parhaiten asiakasyrityksissä.
”Työntekijäkokemus näkyy suoraan asiakaskokemuksessa. Vaikka palkan maksaa henkilöstöpalveluyhtiö, jokaisen työntekijän pitää tuntea olevansa täysivaltainen ja arvostettu osa asiakasyrityksen työyhteisöä", Apuli sanoo.
Hän uskoo Wulff Worksin erottautuvan paikallisella läsnäololla sekä liiketoiminnan, käyttäytymisen ja johtamisen ymmärtämisellä. ”Henkilöstötarpeesta keskusteltaessa puhutaan väistämättä myös työn organisoinnista, perehdytyksestä ja johtamisesta. Työntekijän löytäminen ratkaisee tämän päivän tarpeen. Hyvin rakennettu toimintamalli auttaa ratkaisemaan myös huomisen.”
Wulff-Yhtiöt Oyj:n ja Wulff Works Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen näkee Apulin monipuolisen taustan vahvana etuna Vaasan toiminnan kehittämisessä. ”Markuksessa yhdistyvät myynti, johtaminen, henkilöstöpalvelut, perehdytys ja teknologian hyödyntäminen. Hän ymmärtää työntekijän, esihenkilön ja yritysjohdon näkökulmat. Ennen kaikkea hän on aidosti kiinnostunut ihmisistä ja asiakkaiden liiketoiminnasta”, Asikainen summaa.
Markus Apuli, omistajayrittäjä Wulff Works Vaasa
• Yli 20 vuoden kokemus ihmisten ja liiketoiminnan johtamisesta, ratkaisumyynnistä, palvelukonseptoinnista ja valmentamisesta
• Valmentanut uransa aikana noin 1 500 nuorta työelämän alkuun ja satoja esihenkilöitä johtamisessa
• Erityisosaamista taitopohjainen rekrytointi, perehdytys, elämykselliset oppimisratkaisut, johtamisen kehittäminen ja ratkaisumyynti
• Asuu Vaasassa ja tuntee Vaasan seudun elinkeinoelämää
• Perhe: puoliso ja 5-vuotias poika
• Palautumiskeinot: kunnon tunnin hikoilu liikkuen, joko lenkillä tai puulaakijoukkueen lätkävuorolla. Mieli lepää myös mökin, meren ja metsän äärellä Kalajoen maisemissa.
Henkilöstöpalvelujen tarve ja markkina on kasvussa
• Osaajien ja työn kohtaamisen merkitys kasvaa, kun väestö ikääntyy ja hoivan tarve suhteessa työikäiseen väestöön lisääntyy.
• Vuonna 2025 työn ja koulutuksen ulkopuolella oli Tilastokeskuksen mukaan 56 000 iältään 15–24-vuotiasta eli 9 prosenttia ikäryhmästä. Vuonna 2024 heitä oli 50 000 eli 8 prosenttia.
• Tilastokeskuksen vuoden 2024 väestöennusteen mukaan Suomen väestöllisen huoltosuhteen arvioidaan olevan 60,1 vuonna 2045.
• Taitopohjainen rekrytointi auttaa löytämään osaamista ja potentiaalia, joka muuten voi jäädä tunnistamatta. Hyvä perehdytys ja johtaminen tukevat työelämään kiinnittymistä. Hyöty näkyy yksilön toimeentulossa ja osallisuudessa sekä yhteiskunnassa osaamisena ja verotuloina.
Faktat: Wulff Works
- Palvelee erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen henkilöstövuokrauksesssa ja rekrytoinneissa
- Aloitti toimintansa 2024 ja kasvanut nopeasti alan haastajaksi
- Wulff Worksilla on 14 paikallista toimipaikkaa Suomessa ja lisäksi yksi Romanian Timisoarassa
- Yli 5 000 tarjottua työpaikkaa
- Yli 2 000 000 toteutunutta työtuntia asiakasyrityksissä
- Hakijapooli yli 75 000 henkilöä
- Henkilöstöpalveluja täydentävät: konsultointi- ja aluekehitysyhtiö Wulff Consulting, lääkäreiden henkilöstövuokrausyhtiö Wulff Doctors, työllisyyspalveluja tarjoava Wulff Pro ja asiantuntijoiden ja johdon suorahaku- ja rekrytointiyhtiö Wulff Talent
- Osa pörssilistattua Wulff-konsernia, joka on perustettu vuonna 1890
Wulff Worksin kaikki alueelliset toimipaikat ja yhteystiedot löydät täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus ApuliomistajayrittäjäWulff Works & Wulff Consulting VaasaPuh:+358504907540markus.apuli@wulff.fiwulffworks.fi
Sami AsikainentoimitusjohtajaWulff-Yhtiöt Oyj, Wulff Works OyPuh:040 700 9915sami.asikainen@wulff.fiwulffworks.fi
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Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, suorahakuihin sekä konsultointiin ja tilitoimistoista työllisyyspalveluihin. Tuotteet ja ratkaisut työympäristöihin: olemme kumppani niin kansainväliselle konsernille, julkiselle sektorille kuin pk-yrityksellekin. Tuomme työpaikalle kaiken kahvista kopiopaperiin, virvokkeista värikasetteihin ja hedelmistä hoivatarvikkeisiin. Asiantuntijamme palvelevat lisäksi brändäysratkaisuissa ja ergonomiassa. Vuonna 1890 perustettu ja 2000 pörssilistattu Wulff toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja sen vuoden 2025 liikevaihto oli 122,3 miljoonaa euroa. 230 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2030 tavoitellaan omaa ja asiakkaiden liiketoimintaa jatkuvasti kestävämmäksi kehittäen.
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