Taiteiden yö vaikuttaa Liftin reitteihin ja aikatauluihin
10.8.2026 13:16:26 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Taiteiden yötä vietetään Vaasassa torstaina 13.8. Tapahtuman aikana keskustassa suljetaan katuosuuksia, mikä vaikuttaa osin joukkoliikenteen reitteihin.
Koko torstain 13.8. ajan joukkoliikenteen linjat 1,2 ja 4 Palosaarelta kulkevat Kirkkopuistikon, Kirjastonkadun ja Raastuvankadun kautta. Toiseen suuntaan kulkevat linjat keskustasta Palosaarelle ajetaan normaaliin tapaan Hietasaarenkatua pitkin.
Bussipysäkki Kirkkopuistikko 22 on poissa käytöstä, mutta muut pysäkit ovat toiminnassa normaalisti.
Reittimuutosten lisäksi bussit saattavat joutua odottelemaan muutamia minuutteja paikallaan taiteiden yön kulkueen aikana, mikä voi näkyä viivästyksinä aikatauluissa.
Katso ajankohtaiset aikataulut Liftin reittioppaasta.
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Yhteyshenkilöt
Heli KillinenJoukkoliikennesuunnittelijaKuntatekniikkaPuh:+358 40 481 3689heli.killinen@vaasa.fi
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