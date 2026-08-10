Vaasan kaupunki - Vasa stad

Taiteiden yö vaikuttaa Liftin reitteihin ja aikatauluihin

10.8.2026 13:16:26 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Taiteiden yötä vietetään Vaasassa torstaina 13.8. Tapahtuman aikana keskustassa suljetaan katuosuuksia, mikä vaikuttaa osin joukkoliikenteen reitteihin.

Liftin bussi pysäköitynä kadun varteen kauppakeskus Rewellin edessä iltahämärässä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Noora Roine-Rauhala

Koko torstain 13.8. ajan joukkoliikenteen linjat 1,2 ja 4 Palosaarelta kulkevat Kirkkopuistikon, Kirjastonkadun ja Raastuvankadun kautta. Toiseen suuntaan kulkevat linjat keskustasta Palosaarelle ajetaan normaaliin tapaan Hietasaarenkatua pitkin.

Bussipysäkki Kirkkopuistikko 22 on poissa käytöstä, mutta muut pysäkit ovat toiminnassa normaalisti.

Reittimuutosten lisäksi bussit saattavat joutua odottelemaan muutamia minuutteja paikallaan taiteiden yön kulkueen aikana, mikä voi näkyä viivästyksinä aikatauluissa.

Katso ajankohtaiset aikataulut Liftin reittioppaasta.

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Yhteyshenkilöt

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Liftin bussi pysäköitynä kadun varteen kauppakeskus Rewellin edessä iltahämärässä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Noora Roine-Rauhala
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