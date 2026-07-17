Rakentamisen palveluyhtiö Fira valittu pääurakoitsijaksi yhteen Euroopan suurimmista tekoälydatakeskushankkeista

Datakeskus sijoittuu Lappeenrannan Pajarilan teollisuusalueelle valtatie 6:n eteläpuolelle. Kampus muodostuu useista datakeskusrakennuksista ja niitä tukevasta infrastruktuurista noin 41 hehtaarin alueella. Fira vastaa ensimmäisen vaiheen datakeskuksen rakentamisesta. Koko kampuksen valmistuttua sen kokonaisteho on noin 310 megawattia, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista erityisesti tekoälylaskentaan suunnitelluista datakeskuksista.

- Olemme etuoikeutettuja saadessamme toteuttaa suuren mittaluokan datakeskushankkeen Nebiukselle. Tämä on tulosta sekä määrätietoisesta kehitystyöstämme että kokemuksestamme datakeskusrakentamisen parissa. Organisaatiollamme on valtavasti oikeanlaista ja kriittistä osaamista tämän tyyppisten hankkeiden rakentamiseen. Jatkamme määrätietoisesti datakeskusliiketoiminnan kehittämistä osana teollisen rakentamisen kokonaisuutta, kertoo Firan toimitusjohtaja Esa Mäki.

Alueen valmistelutyöt ja maanrakennus käynnistyivät keväällä 2026. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat heinäkuussa 2026, ja ensimmäisen datakeskusrakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

– Olemme sitoutuneet hankkeeseen sekä sen laatu- ja aikatauluvaatimuksiin tiukasti. Lisäksi ympäristö- ja työturvallisuusasiat huomioidaan erityisen tarkasti, kuten kaikissa Firan kohteissa, kommentoi Firan toimitilarakentamisen johtaja Topi Laine.

Hankkeen mittakaava ja tekninen vaativuus edellyttävät vahvaa projektinjohtamisosaamista sekä laajaa kokemusta suurten teollisten rakennushankkeiden toteuttamisesta. Projektissa kiinnitetään erityistä huomiota aikataulujen pitävyyteen ja korkeaan laatuvaatimukseen.

Hankkeella on merkittävä työllistävä vaikutus. Sen arvioidaan työllistävän rakennusvaiheessa jopa 700 ihmistä. Fira rekrytoi parhaillaan hankkeeseen rakennusalan ammattilaisia.

– Meillä on talossa iso määrä osaamista vaativien hankkeiden läpiviemiseen ja nyt pääsemme hyödyntämään sitä hienossa, kansainvälisessä projektissa. Samalla tarvitsemme lisää osaamista ja rekrytoimmekin parhaillaan Lappeenrantaan lisää osaajia, kertoo Firan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Mervi Leikas.