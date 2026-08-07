Kotimainen satokausi jatkuu ympäri vuoden

Vauhdikas arki, jossa koulu, työ ja harrastukset kietoutuvat yhteen, vaatii pyöriäkseen ravitsevaa, maukasta ja helppoa ruokaa. Kotimaiset puutarhatuotteet ovat keittiön ehdoton päätähti ympäri vuoden.

Satokausi elää vuodenaikojen mukana, mutta ei pääty syksyyn. Keväällä nautitaan ensimmäisistä varhaistuotteista, kesällä runsaasta avomaan sadosta ja uusista perunoista, syksyllä juureksista, kaaleista ja omenoista. Talvella ruokavuotta täydentävät hyvin säilyvät varastovihannekset ja pakasteet. Kotimaisia kasvihuonetuotteita ja yrttejä on saatavilla tuoreena ympäri vuoden.

Kotimaisilla tuotteilla herkuttelua ei kannatakaan rajoittaa vain kesään ja lomaan. Monen tutun tuotteen satokausi on hämmästyttävän pitkä. Tiesitkö, että esimerkiksi kotimaista mansikkaa on tuoreena saatavilla lähes puolet vuodesta? Kotimainen kasvistuotanto on myös yllättävää ja uudistuvaa: kotimaisena saatavana on erikoisempiakin herkkuja, kuten vesimelonia, erilaisia papuja ja kurpitsoja.

Suomalainen puutarhatuotanto on poikkeuksellisen monipuolista. Kotimaisesta sadosta syntyy maistuvia herkkuja arkeen ja juhlaan. Kasvikset, marjat ja hedelmät tuovat ruokavalioon kuitua, vitamiineja, kivennäisaineita, väriä ja makua. Puutarhatuotteet sopivat kaikkeen: koululaisten välipaloihin, työpäivän eväisiin ja koko perheen aterioihin. Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat keveitä ja satokauden mukaan valittuina myös kukkaron ystäviä.

Kotimaisten tuotteiden vahvuus on myös laatu. Pohjoiset kasvuolosuhteet, viljelijöiden ammattitaito ja lyhyet kuljetusmatkat takaavat maun ja tuoreuden. Kun sato pääsee nopeasti pellolta, kasvihuoneesta tai puutarhasta kauppaan ja keittiöön, tuotteiden rakenne, maku ja ravintosisältö säilyvät parhaimmillaan.

Sirkkalehtimerkki tekee suomalaisen alkuperän tunnistamisesta helppoa. Merkkiä voidaan käyttää suomalaisissa puutarhatuotteissa, kuten vihanneksissa, marjoissa, hedelmissä ja perunassa, sekä myös kukissa ja taimistotuotteissa. Sirkkalehtimerkki onkin oikea herkkumerkki!

Valitsemalla kotimaista vaikutat myös ruokaketjuun ja huoltovarmuuteen. Puutarhatuotanto työllistää viljelijöiden lisäksi esimerkiksi maatilatyöntekijöitä, kuljetusalaa, pakkaajia ja jatkojalostajia. Kun suomalaisella sadolla on kysyntää, alalla on paremmat mahdollisuudet kehittyä ja tarjota laadukkaita tuotteita ympäri vuoden.

Sirkkalehti on merkki kotimaisesta mausta, laadusta ja työstä läpi koko ruokavuoden.

Ideoita arkeen ja koko perheen ruokahetkiin:



Syötkö kaikkia värejä? Tsekkaa hauskat tuotelistaukset:

@mtk.ry

@kotimaisetmarjat

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Tutustu maun ja laadun tekijöihin:

https://kasvikset.fi/herkkumerkki/

www.kasvikset.fi.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, heidi.siivonen@mtk.fi, 040 568 8802

Mika Virtanen, asiantuntija, mika.virtanen@mtk.fi, 040 054 4728

Kauppapuutarhaliitto ry:

Minna Rantala, viestintäpäällikkö, minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi, 050 3090 558



Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, HML ry:

Heidi Wirtanen, toiminnanjohtaja, heidi.wirtanen@hmlry.fi, 040 5500 762

Jenni Kurvonen, asiantuntija, jenni.kurvonen@hmlry.fi, 040 1856 852

