Mykänmaan datakeskuksen (Keminmaa, Tornio) YVA-menettely käynnistyy
12.8.2026 08:23:39 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pohjan Voima Keminmaa Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle Mykänmaan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 10.9.2026 saakka.
Hanke sijoittuu Keminmaan Mykänmaalle, noin 10 kilometrin etäisyydelle Keminmaan keskustasta pohjoiseen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Tornion kaupungin alueelle.
Noin 60 hehtaarin laajuiselle alueelle rakennetaan enintään 15 datakeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot, kuten varavoimageneraattorit, kaksi tieyhteyttä ja sähköasemat. Lisäksi tarvittavan sähkön siirtämiseksi rakennetaan 2x400 kilovoltin tai 2x110 kilovoltin voimajohto.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä arvioidaan nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan ja otetaan käyttöön 60 hehtaarin pinta-alalle 15 datakeskusrakennusta. Vaihtoehdossa VE2 rakennetaan ja otetaan käyttöön 46 hehtaarin pinta-alalle 10 datakeskusrakennusta. Molemmissa vaihtoehdoissa jokaisella datakeskusrakennuksella on omat varavoimageneraattorit polttoainesäiliöineen.
Sähkönsiirtovaihtoehtoja on neljä. Sähkönsiirto toteutettaisiin joko Viitajärven tai Keminmaan sähköasemalle ilmajohtona tai maakaapelina, jonka pituus on 1–4 kilometriä.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot esitellään tarkemmin hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/mykanmaan-datakeskus-yva.
YVA-ohjelma on nähtävillä 12.8.–10.9.2026
Kuulutus YVA-ohjelmasta on nähtävillä 10.9.2026 saakka Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/mykanmaan-datakeskus-yva.
Kuulemisaikana YVA-ohjelma on painettuna selailuversiona nähtävillä myös Keminmaan kunnanvirastolla ja kirjastossa sekä Tornion kaupungintalolla ja pääkirjastossa niiden aukioloaikoina.
Tervetuloa hankkeen esittelytilaisuuteen
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään tiistaina 18.8.2026 kello 17.00–19.00 Keminmaan kunnan valtuustosalissa (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan hankkeen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/mykanmaan-datakeskus-yva.
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.9.2026
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.9.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/70499/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/mykanmaan-datakeskus-yva.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen:
Marja Anttonen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 053, marja.anttonen@lvv.fi
Hankkeesta vastaava:
Sami Merelä, Pohjolan Voima Keminmaa, p. 050 922 8369, sami.merela@pohjanvoima.fi
YVA-konsultti:
Tiina Mönkäre, Sweco Finland Oy, p. 040 505 6342, tiina.monkare@sweco.fi
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Tietoja julkaisijasta
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