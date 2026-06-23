Heka jatkaa maltillisilla vuokrantarkistuksilla – keskivuokraan esitetään 1,8 prosentin korotusta vuodelle 2027
11.8.2026 08:13:59 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) tavallisten asuntojen keskivuokraan esitetään vuodelle 2027 1,8 prosentin korotusta. Asukastoimikunnat ovat saaneet talousarvion mukaiset vuokraesitykset kommentoitavaksi, ja Hekan hallitus vahvistaa lopulliset vuokrat syksyllä.
Ensi vuonna Hekan tavallisten asuntojen keskivuokra olisi 14,92 euroa neliömetriltä kuukaudessa, kun se vuonna 2026 on 14,66 euroa. Keskimäärin 1,8 prosentin korotus tarkoittaa 40 neliön asunnossa noin 10 euron ja 70 neliön asunnossa noin 18 euron korotusta kuukausivuokraan. Asuntokohtaiset muutokset voivat olla keskimääräistä korotusta pienempiä tai suurempia.
Esitetty keskivuokran korotus noudattelee yleistä kustannustason nousua. Vuokrankorotustarvetta aiheuttavat Hekalla erityisesti korkokulujen kasvu sekä kiinteistökannan teknisestä kunnosta huolehtiminen. Korjauksiin budjetoidaan ensi vuodelle yhteensä noin 83 miljoonaa euroa. Samalla ylläpitokulujen kehitys on kokonaisuutena maltillista, ja esimerkiksi lämmityskustannusten arvioidaan pienenevän.
– Vuokrien kohtuuhintaisuus on Hekan perustehtävän ytimessä, ja tiedämme, että jokainen korotus tuntuu asukkaidemme arjessa. Siksi teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että vuokrien nousu pysyy mahdollisimman maltillisena. Samalla meidän on huolehdittava vastuullisesti siitä, että kodit ja kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa myös tulevina vuosina eikä korjausvelkaa kerrytetä, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo.
Hekan vakaa taloustilanne auttaa hillitsemään vuokrien nousua
Hekan talous on vakaalla pohjalla ja maksuvalmius hyvä. Vuokrien nousua voidaan hillitä käyttämällä vuoden 2027 vuokranmäärityksessä edellisen tilikauden ylijäämää noin 18 miljoonaa euroa.
Vuoden 2027 vuokrissa varaudutaan ensimmäistä kertaa myös tulevien vuosien korjausmenoihin. Ennakoivalla varautumisella pyritään tasoittamaan korjauskustannusten vaikutusta vuokriin ja hillitsemään vuokrankorotuspaineita tulevina vuosina.
Heka toimii omakustannusperiaatteella, eli asukkailta perittävillä vuokrilla katetaan asuntojen ja kiinteistöjen rakentamisen, korjaamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin kustannukset. Hyvä taloudellinen tilanne antaa Hekalle edellytykset huolehtia kiinteistöistä pitkäjänteisesti ja pitää samalla vuokrat mahdollisimman kohtuullisina.
Vuodelle 2026 Hekan tavallisten asuntojen keskivuokra nousi 1,9 prosenttia.
Vuoden 2027 vuokranmäärityksen aikataulu
Hekan vuoden 2027 vuokrat vahvistetaan syksyn 2026 aikana seuraavasti:
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Asukastoimikunnat saivat talousarviomateriaalit 6.8.
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Asukastoimikunnat antavat lausuntonsa viimeistään 25.8.
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Syyskuun alussa lausunnot käsitellään Hekassa ja talousarvioaineistoihin tehdään tarvittavat muutokset.
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Hekan hallitus vahvistaa lopullisen talousarvion sekä kohteiden keskivuokrat 23.9.
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Asukkaat saavat Hekalta tiedon oman asuntonsa vuokrasta lokakuun aikana.
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Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.1.2027.
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Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
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