Heka jatkaa maltillisilla vuokrantarkistuksilla – keskivuokraan esitetään 1,8 prosentin korotusta vuodelle 2027

Heka vahvisti tietosuojan ja tietoturvan johtamista vuonna 2025 16.6.2026 08:39:40 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuoden 2025 tietotilinpäätös kokoaa yhteen Hekan tietosuoja- ja tietoturvatyön keskeiset toimet, onnistumiset ja kehityskohteet. Vuonna 2025 Heka muun muassa selkeytti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vastuita, kehitti tietoturvan hallintamallia ja otti käyttöön uuden työkalun tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten hallintaan.