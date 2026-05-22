Museoilla on hyvä maine suomalaisten mielissä – museoalan Luottamus&Maine tutkittiin ensimmäistä kertaa
11.8.2026 08:30:00 EEST | Suomen museoliitto | Tiedote
Suomalaiset arvioivat museoalan maineen hyväksi. Erityisen onnistuneiksi koetaan museoiden vastuullisuus sekä niiden tarjoamat tuotteet ja palvelut. Museoalan etujärjestö Suomen museoliiton tilaama Luottamus&Maine-tutkimus vahvistaa kuvaa museoista yhteiskunnan luotettuina instituutioina.
Museoalan maine on Suomessa hyvällä tasolla. Museoala sai Luottamus&Maine –tutkimuksessa kokonaisarvosanan 3,56 asteikolla 1–5. Tutkimus toteutettiin museoalalla nyt ensimmäistä kertaa koko toimialan laajuisena.
Luottamus&Maine -tutkimusmallissa mainetta tarkastellaan kahdeksan osa-alueen kautta: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.
Museoalan vahvimmat osa-alueet ovat tuotteet ja palvelut (3,82) sekä vastuullisuus (3,79). Hyvän arvion saavat myös museoala työpaikkana (3,66) ja hallinto (3,61).
”Tulos kertoo siitä, että suomalaiset arvostavat museoita ja luottavat niiden toimintaan. Erityisen ilahduttavaa on, että museot nähdään vastuullisina toimijoina ja niiden tarjoamat palvelut koetaan laadukkaiksi. Maine ei synny vain siitä, mitä museoissa voi kokea, vaan siitä, miten museot toimivat osana yhteiskuntaa”, sanoo Suomen museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu.
Museokorttilaisilla myönteisimmät mielikuvat
Heikoimman arvion saa talous (3,13), joka kuitenkin sijoittuu tutkimuksen asteikolla kohtalaiselle tasolle. Toimitusjohtaja Havu arvioi, että kulttuurin julkisen rahoituksen leikkaukset ja puhe tulevista leikkauksista voivat vaikuttaa mielikuvaan. Samoin museoiden johto (3,46) ja innovatiivisuus (3,48) ovat vastaajien mielestä muita osa-alueita heikompia.
”Museoiden johtaminen tai innovatiivisuus eivät välttämättä ole kaikille vastaajille kovin tuttuja asioita. Museoissa tehtävän työn tunnetuksi tekeminen on museoalalle mahdollisuus, joka voi muuttaa mielikuvia. Museoihin on perinteisesti liitetty pölyisyyden leima, joka voi olla sitkeässä. Museokortti-käyttäjien arviot kertovat, että mitä enemmän museoissa vieraillaan, sitä myönteisempi mielikuva museoalasta on”, sanoo Havu.
Luottamus&Maine -tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen Museokortin käyttäjien mielikuvia museoalasta. Kokonaisuudessaan museokorttilaisten mielikuvat olivat muita vastaajia korkeammat (kokonaisarvosana 3,65). Mielikuva museoalan tuotteista ja palveluista oli Museokortin käyttäjillä erinomaisella tasolla (4,02).
Vahva luottamus museoihin näkyy myös muissa tutkimuksissa
Luottamus&Maine-tutkimuksen tulos on linjassa aiempien museoita koskevien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten kanssa. Museot ovat toistuvasti näyttäytyneet instituutioina, joihin kansalaiset luottavat.
Vuoden 2025 Suomalaisten tiedepääomakyselyssä tarkasteltiin suomalaisten suhdetta tieteeseen ja tietoa välittäviin toimijoihin. FINSCI-konsortion kyselytutkimuksessa 82,3 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa museoihin.
”Luottamus museoihin on yhteiskunnallinen voimavara. Ajassa, jossa luottamus tulevaisuuteen saattaa horjua, museoiden vahva asema on merkittävä. Sitä pitää myös vaalia. Museot voivat tarjota ihmisille tutkittuun tietoon perustuvia, turvallisia paikkoja oppia, ymmärtää erilaisia näkökulmia ja käydä keskustelua”, Havu sanoo.
Tutkimuksesta
Luottamus&Maine Museoala 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien museoalan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 2.5.–4.6.2026. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 501 henkilöä, ja otos painotettiin väestöä vastaavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Tutkimuksen toteutti Reputation and Trust Analytics Oy Suomen museoliitto ry:n toimeksiannosta.
Muut lähteet: Suomalaisten tiedepääomakysely 2025. Fostering Finnish Science Capital -hanke. Rahoittajana strategisen tutkimuksen neuvosto ja Suomen Akatemia (2020-2026). Partnerit Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, tiedekeskus Heureka, Skope ry ja Suomen tiedekeskukset ry.
Yhteyshenkilöt
Miisa PulkkinenviestintäjohtajaMuseoliittoPuh:+358405239984miisa.pulkkinen@museoliitto.fi
Kuvat
Linkit
Rakennamme yhdessä museoiden menestystä
Museoliitto ja sen tytäryhtiö FMA Creations Oy palvelevat suomalaista museoalaa: tarjoamme palveluja sekä museoalan ammattilaisille että museoille. Valvomme koko alan etua ja tarjoamme viimeisintä tietoa museotoiminnan kehityksestä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen museoliitto
Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille vuonna 202622.5.2026 13:19:50 EEST | Tiedote
Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt viisi mitalia museoalalla ansioituneille henkilöille. Mitalit menivät tänä vuonna ansioituneille museo-osaajille Rovaniemelle, Porvooseen, Helsinkiin ja Outokumpuun. Kuvanveistäjä Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotismitalit saivat museonjohtaja Riitta Kuusikko, filosofian maisteri Peggy Frankenhaeuser, kokoelmapäällikkö Elina Leskelä, arkkitehti Klas Fontell sekä diplomi-insinööri, kaivosinsinööri Arto Hakola.
Särestöniemi-museo on Vuoden museo 202621.5.2026 20:53:28 EEST | Tiedote
Vuoden museo 2026 -kilpailun voittajaksi on valittu Särestöniemi-museo Kittilästä. Voittaja julkistettiin Museogaalassa Hämeenlinnassa torstaina 21. toukokuuta 2026.
Valtakunnalliset museopäivät alkavat huomenna Hämeenlinnassa19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Yli 400 museoalan ammattilaista kerääntyy Hämeenlinnaan 20.–22. toukokuuta. Ammattilaispäivien kasvava suosio kertoo paitsi tulossa olevien keskustelujen merkittävyydestä, myös isännöintikaupungin puoleensavetävyydestä.
Museoväki saapuu joukolla Hämeenlinnaan keskustelemaan kulttuuriperinnöstä voimavarana6.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Lähes 400 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa saapuu Valtakunnallisille museopäiville Hämeenlinnaan 20.–22. toukokuuta. Museopäivien teemana on kulttuuriperintö voimavarana.
Vuoden museo -kilpailun voitosta kisaavat Suomen käsityön museo Jyväskylästä, Suomen lasimuseo Riihimäeltä sekä Särestöniemi-museo Kittilästä18.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Vuoden museo -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Museoliitto ja ICOM Suomen komitea palkitsevat Vuoden museon esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä. Kilpailun voittaja julkistetaan Museogaalassa Hämeenlinnassa 21.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme