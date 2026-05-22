Museoilla on hyvä maine suomalaisten mielissä – museoalan Luottamus&Maine tutkittiin ensimmäistä kertaa

Museoalan maine on Suomessa hyvällä tasolla. Museoala sai Luottamus&Maine –tutkimuksessa kokonaisarvosanan 3,56 asteikolla 1–5. Tutkimus toteutettiin museoalalla nyt ensimmäistä kertaa koko toimialan laajuisena.

Luottamus&Maine -tutkimusmallissa mainetta tarkastellaan kahdeksan osa-alueen kautta: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

Museoalan vahvimmat osa-alueet ovat tuotteet ja palvelut (3,82) sekä vastuullisuus (3,79). Hyvän arvion saavat myös museoala työpaikkana (3,66) ja hallinto (3,61).

”Tulos kertoo siitä, että suomalaiset arvostavat museoita ja luottavat niiden toimintaan. Erityisen ilahduttavaa on, että museot nähdään vastuullisina toimijoina ja niiden tarjoamat palvelut koetaan laadukkaiksi. Maine ei synny vain siitä, mitä museoissa voi kokea, vaan siitä, miten museot toimivat osana yhteiskuntaa”, sanoo Suomen museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu.

Museokorttilaisilla myönteisimmät mielikuvat

Heikoimman arvion saa talous (3,13), joka kuitenkin sijoittuu tutkimuksen asteikolla kohtalaiselle tasolle. Toimitusjohtaja Havu arvioi, että kulttuurin julkisen rahoituksen leikkaukset ja puhe tulevista leikkauksista voivat vaikuttaa mielikuvaan. Samoin museoiden johto (3,46) ja innovatiivisuus (3,48) ovat vastaajien mielestä muita osa-alueita heikompia.

”Museoiden johtaminen tai innovatiivisuus eivät välttämättä ole kaikille vastaajille kovin tuttuja asioita. Museoissa tehtävän työn tunnetuksi tekeminen on museoalalle mahdollisuus, joka voi muuttaa mielikuvia. Museoihin on perinteisesti liitetty pölyisyyden leima, joka voi olla sitkeässä. Museokortti-käyttäjien arviot kertovat, että mitä enemmän museoissa vieraillaan, sitä myönteisempi mielikuva museoalasta on”, sanoo Havu.

Luottamus&Maine -tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen Museokortin käyttäjien mielikuvia museoalasta. Kokonaisuudessaan museokorttilaisten mielikuvat olivat muita vastaajia korkeammat (kokonaisarvosana 3,65). Mielikuva museoalan tuotteista ja palveluista oli Museokortin käyttäjillä erinomaisella tasolla (4,02).

Vahva luottamus museoihin näkyy myös muissa tutkimuksissa

Luottamus&Maine-tutkimuksen tulos on linjassa aiempien museoita koskevien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten kanssa. Museot ovat toistuvasti näyttäytyneet instituutioina, joihin kansalaiset luottavat.

Vuoden 2025 Suomalaisten tiedepääomakyselyssä tarkasteltiin suomalaisten suhdetta tieteeseen ja tietoa välittäviin toimijoihin. FINSCI-konsortion kyselytutkimuksessa 82,3 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa museoihin.

”Luottamus museoihin on yhteiskunnallinen voimavara. Ajassa, jossa luottamus tulevaisuuteen saattaa horjua, museoiden vahva asema on merkittävä. Sitä pitää myös vaalia. Museot voivat tarjota ihmisille tutkittuun tietoon perustuvia, turvallisia paikkoja oppia, ymmärtää erilaisia näkökulmia ja käydä keskustelua”, Havu sanoo.

Tutkimuksesta

Luottamus&Maine Museoala 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien museoalan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 2.5.–4.6.2026. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi 501 henkilöä, ja otos painotettiin väestöä vastaavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Tutkimuksen toteutti Reputation and Trust Analytics Oy Suomen museoliitto ry:n toimeksiannosta.

Muut lähteet: Suomalaisten tiedepääomakysely 2025. Fostering Finnish Science Capital -hanke. Rahoittajana strategisen tutkimuksen neuvosto ja Suomen Akatemia (2020-2026). Partnerit Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, tiedekeskus Heureka, Skope ry ja Suomen tiedekeskukset ry.