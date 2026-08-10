Ruokarobotti on liikenteessä tarkkaavainen ja koulujen alkaessa muistuttaa: ole sinäkin
11.8.2026 12:08:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä* lähes kolmasosa autoilijoista kertoi, että liikenteen seuranta auton ratissa on heikentynyt ainakin kerran puhelimen käytön takia. Nyt on aika ottaa tarkkaavaisuus ratissa tavaksi ja jättää puhelin laukkuun tai taskuun, sillä pienet koululaiset aloittavat koulutiensä.
Kun koulut alkavat, Lahden katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät Ahtialan koulun lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea.
Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä.
"On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy. Kannustan kaikkia aikuisia toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä, olemaan tarkkaavainen liikenteessä ja liikkumaan sääntöjen mukaan", korostaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä.
S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologiesin suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.
"Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Samoin kuin ihmisillä, myös Starshipin autonomisesti liikkuvilla roboteilla jatkuva tarkkaavaisuus liikenteessä on turvallisuuden lähtökohta. Ruokarobot tarkkailevat ahkerasti ympäristöään ja oppivat kulkemaan koko ajan vielä sujuvammin ja reittejä ennakoivasti", projektipäällikkö Tero Vehko Osuuskauppa Hämeenmaalta sanoo.
Liikennelaulu raikaa ja lapsille jaetaan robolukujärjestyksiä
Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea. Suurin osa roboteista saa kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa Lahden alueella satoja kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.
Osa roboteista osallistuu tempaukseen Lahdessa keskiviikkona 12.8. klo 11–15. Tempaus järjestetään Ahtialan koulun edustalla.
Tempauksessa soi uudelleensanoitettu Liikennelaulu ja lapset saavat omat robolukujärjestykset. Tapahtumassa on mukana myös Liikenneturva, jonka asiantuntijat juttelevat koululaisten ja vanhempien kanssa turvallisesta liikkumisesta.
"Tämä tempaus sopii meille hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä Kanta- ja Päijät-Hämeessä luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää", kertoo markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.
Robokuljetuksia on tarjolla ympäri Suomea yli 270 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella ja sovellus näyttää, mikäli toimitusvaihtoehto on valittavissa asiakkaan alueella.
*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1040 henkilöä, joista autoilevia on 70 prosenttia. Kysely toteutettiin 7.5.–15.5.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero VehkoProjektipäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 363 6480tero.vehko@sok.fi
Laura VäinöläsuunnittelijaLiikenneturvaPuh:020 7282 343
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Hämeenmaan robokuljetukset laajenevat Lahdessa, Iittalassa ja Tammelassa10.8.2026 09:07:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan robokuljetukset laajenevat viiteen myymälään elo–syyskuussa. Edelliset robokuljetusten laajennukset tehtiin kesäkuussa.
Nastolan ABC:lle ja S-marketille uudet sähköautojen latausasemat30.7.2026 12:32:00 EEST | Tiedote
Nastolan ensimmäinen sähköautojen latausasema aukesi perjantaina 24. heinäkuuta ABC Nastolaan. Toinen latausasema on jo valmistelussa S-market Nastolan yhteyteen.
Hämeenmaan myynti kasvoi 6 prosenttia28.7.2026 11:01:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaan myynti ja tulos kasvoivat tammi-kesäkuussa, vaikka yleinen markkinatilanne on edelleen haastava. Investointeja tehtiin 27,8 miljoonalla eurolla. Hämeenmaan asiakasomistajien määrä on kehittynyt hyvin, ja heitä oli kesäkuun lopussa 179 393. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 20,2 miljoonaa euroa.
Skannaa ostokset puhelimellasi – uusin Kerää ja skannaa -palvelu pilotissa Launeen ja Riihimäen Prismoissa24.6.2026 15:02:00 EEST | Tiedote
Palvelu mahdollistaa tuotteiden skannaamisen omalla puhelimella myymäläkierroksen aikana. Prisma Riihimäki on ollut mukana pilotoimassa palvelua viime syksystä lähtien, ja kesäkuussa pilotti laajeni Prisma Launeelle.
Lisää suurteholatauspisteitä ABC Heinolan jättiasemalle15.6.2026 08:13:00 EEST | Tiedote
ABC Heinolan suurteholatausasemalle avataan maanantaina 15. kesäkuuta viisi uutta latauspistoketta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme