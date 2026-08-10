Ruokarobotti on liikenteessä tarkkaavainen ja koulujen alkaessa muistuttaa: ole sinäkin

Kun koulut alkavat, Lahden katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät Ahtialan koulun lähistölle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea.

Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä.

"On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy. Kannustan kaikkia aikuisia toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä, olemaan tarkkaavainen liikenteessä ja liikkumaan sääntöjen mukaan", korostaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä.

S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologiesin suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.

"Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Samoin kuin ihmisillä, myös Starshipin autonomisesti liikkuvilla roboteilla jatkuva tarkkaavaisuus liikenteessä on turvallisuuden lähtökohta. Ruokarobot tarkkailevat ahkerasti ympäristöään ja oppivat kulkemaan koko ajan vielä sujuvammin ja reittejä ennakoivasti", projektipäällikkö Tero Vehko Osuuskauppa Hämeenmaalta sanoo.

Liikennelaulu raikaa ja lapsille jaetaan robolukujärjestyksiä

Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolella Suomea. Suurin osa roboteista saa kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa Lahden alueella satoja kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.

Osa roboteista osallistuu tempaukseen Lahdessa keskiviikkona 12.8. klo 11–15. Tempaus järjestetään Ahtialan koulun edustalla.

Tempauksessa soi uudelleensanoitettu Liikennelaulu ja lapset saavat omat robolukujärjestykset. Tapahtumassa on mukana myös Liikenneturva, jonka asiantuntijat juttelevat koululaisten ja vanhempien kanssa turvallisesta liikkumisesta.

"Tämä tempaus sopii meille hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä Kanta- ja Päijät-Hämeessä luomassa hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää", kertoo markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.

Robokuljetuksia on tarjolla ympäri Suomea yli 270 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella ja sovellus näyttää, mikäli toimitusvaihtoehto on valittavissa asiakkaan alueella.

*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1040 henkilöä, joista autoilevia on 70 prosenttia. Kysely toteutettiin 7.5.–15.5.2026.