Kati-Annika Ansaksen lastenrunot vievät lukijan sienimetsään
14.8.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote
Kirjailija Kati-Annika Ansaksen lastenrunokirja Voihan vahvero, sanoi kantarelli on hauskasti kuvitettu runokirja sienistä. Koko perheen yhteisiin hetkiin soveltuva runokirja opettaa lukijalle hyödyllistä tietoa metsistä ja tietysti sienistä. Kuvituksen on tehnyt Jonna Jylhä.
“Voihan vahvero,
sanoi kantarelli,
kun valoisalla mättäällä
iloisena kelli.”
Voihan vahvero, sanoi kantarelli on hykerryttävä lastenrunokirja. Kati-Annika Ansaksen svengaavat runot innostavat tutustumaan tatteihin, rouskuihin, vahveroihin ja muihin sieniin. Metsässä viipottaa mummi, joka tuntee metsät, sienet ja jokaisenoikeudet. Kirja johdattelee lapset sienien maailmaan aivan erityisellä tavalla.
Kati-Annika Ansas on kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja ja videorunoilija. Jonna Jylhä on kuvittaja ja taidekasvattaja.
teos: Voihan vahvero, sanoi kantarelli
kirjailija: Kati-Annika Ansas
kuvitus: Jonna Jylhä
ISBN: 9789523046870
kustantaja: Avain
sivuja: 40
ilmestymispäivä: 14.8.2026
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Arvostelukappaleetinfo@avain.net
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Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
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