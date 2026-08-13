Kati-Annika Ansaksen lastenrunot vievät lukijan sienimetsään

Eino Tainan Piilopaikat on romaani painista läpi kipeiden vuosien 13.8.2026 09:15:00 EEST | Tiedote

Kolme viikonloppua. Kymmenen vuotta. Miten selvitä poikaporukan ahtaissa rooleissa? Eino Tainan toinen romaani Piilopaikat tarkastelee nuorten raivokasta ja kiihkeää yhdessäoloa ja kysyy, miksi erilaisuus pelottaa. Se kuvaa pahoinvointia, rakkauden kaipuuta ja sitä, miten haitallista valmiisiin muotteihin tunkeminen on.