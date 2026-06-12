Eepee uudistaa ABC Ähtärin mittarikentän
12.8.2026 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
ABC Ähtärin asemalla toteutetaan huoltokaivo- sekä säiliömuutos. Muutostöiden jälkeen asemalle tulee myyntiin Premium moottoripolttoöljy.
ABC Ähtärin mittarikenttä suljetaan 17.8.2026 ja muutostyöt kestävät noin kaksi kuukautta.
Yhteyshenkilöt
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 9301heli.back@sok.fi
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Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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