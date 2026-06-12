Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Eepee uudistaa ABC Ähtärin mittarikentän

12.8.2026 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

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ABC Ähtärin asemalla toteutetaan huoltokaivo- sekä säiliömuutos. Muutostöiden jälkeen asemalle tulee myyntiin Premium moottoripolttoöljy.

ABC Ähtärin mittarikenttä suljetaan 17.8.2026 ja muutostyöt kestävät noin kaksi kuukautta.

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Eepee

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.

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