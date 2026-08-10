Ruokarobotit muistuttavat autoilijoita tarkkaavaisuudesta koulujen alkaessa

Koulujen alkaessa Turun ja lähikuntien alueella tutuiksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit muistuttavat 13.8. Kaarinassa Auranlaakson koululla ja Naantalissa Karvetin koululla erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.



Liikenneturva muistuttaa, että katseen siirtyminen pois liikennetilanteesta on kaikkein riskialtteinta. Aikuisilla on vastuu lasten turvallisuudesta liikenteessä.

– On tärkeää, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopealla tempolla. Äkillinen muutos jää huomaamatta katseen ollessa pois liikenteestä ja se vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuuteen, kun jarrutus viivästyy. Kannustan kaikkia aikuisia toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä, olemaan tarkkaavainen liikenteessä ja liikkumaan sääntöjen mukaan, korostaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä.

S-kaupat ja sen ruokarobotit muistuttavat liikenneturvallisuuden merkityksestä koulujen alkaessa Valppain mielin -tempauksella. Sympaattiset Starship Technologiesin suunnittelemat kuljetusrobotit ovat valloittaneet erityisesti lasten sydämet: roboista pidetään ja niitä myös autetaan, kun ne välillä joutuvat kiipeliin.

– Koulujen alkaessa on kuljetusrobottien vuoro auttaa, ja ne toimivat mielestämme erinomaisena liikenneturvallisuusviestin viejänä. Samoin kuin ihmisillä, myös Starshipin autonomisesti liikkuvilla roboteilla jatkuva tarkkaavaisuus liikenteessä on turvallisuuden lähtökohta. Ruokarobotit tarkkailevat ahkerasti ympäristöään ja oppivat kulkemaan koko ajan vielä sujuvammin ja reittejä ennakoivasti, kenttäjohtaja Arttu Parkkinen Turun Osuuskaupasta sanoo.





Liikennelaulu raikaa ja lapsille jaetaan robolukujärjestyksiä



Tempaukseen osallistuu noin 650 robottia eri puolilla Suomea ja parikymmentä robottia Turun Osuuskaupan alueella. Suurin osa roboteista saa kylkiinsä uudet tarrat, joissa muistutetaan valppaudesta liikenteessä. Robotit tekevät viikossa Turun Osuuskaupan alueella tuhansia kuljetusreissuja, joten tärkeä viesti näkyy kaduilla päivittäin.

Tempaukseen yhteydessä järjestettäviin tapahtumiin osallistuu kaksi Turun Osuuskaupan robottia:

13.8. klo 8.30–9.00, Karvetin koulu, Teräskatu 2 A, 21110 Naantali

13.8. klo 9.00–9.30, Auranlaakson koulu, Littoistenjärventie 297, 20660 Kaarina

(paikalla Auranlaakson koululla Turun Osuuskaupalta kenttäjohtaja Arttu Parkkinen ja Liikenneturvalta Jasmin Niittymäki)

Tempaus järjestetään turvallisen etäisyyden päässä suojateistä, jotta koululaiset keskittyvät tietä ylittäessään seuraamaan liikennettä.

Tempauksissa soi uudelleensanoitettu Liikennelaulu, ja lapset saavat ottaa robolukujärjestykset ja heijastimet matkaan robottien kuljetussäiliöistä.

– Tämä tempaus sopii meille hyvin. Osuustoiminnallisena yrityksenä olemme vahvasti läsnä asiakkaidemme arjessa. Arvojemme mukaisesti kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että rakennamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa parempaa paikkaa elää, Parkkinen kertoo.

Robokuljetuksia on tarjolla ympäri Suomea yli 270 myymälässä. Robokuljetuksen voi tilata S-kaupat-mobiilisovelluksella, ja sovellus näyttää, onko toimitusvaihtoehto valittavissa asiakkaan alueella.

Lisätietoja:

Arttu Parkkinen, kenttäjohtaja, Turun Osuuskauppa, puh. 010 764 3864

Laura Väinölä, suunnittelija, Liikenneturva, puh. 020 7282 343

*Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Verian ja siihen vastasi yhteensä 1040 henkilöä, joista autoilevia on 70 prosenttia. Kysely toteutettiin 7.5.–15.5.2026.