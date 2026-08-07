Vihreiden Fatim Diarra jättää lakialoitteen hylkeiden viihdemetsästyksen rajoittamiseksi Helsingin edustan ulkoluodoilla
11.8.2026 13:35:11 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra jättää eduskunnan palattua istuntotauolta lakialoitteen hylkeiden metsästyksen rajoittamisesta Helsingin edustan ulkoluodoilla. Alueilla on toistuvasti havaittu viihdekäyttöön rinnastuvaa hylkeiden ampumista, jota harjoitetaan muun muassa vesijeteillä liikkuen.
– Nuoret hylkeet ovat vielä pelottomia ja luottavaisia ihmisiä kohtaan. Ne eivät ole oppineet väistämään meitä, ja juuri se tekee niistä helppoja kohteita viihdemetsästykselle. On käsittämätöntä, että tällaista tapahtuu vielä vuonna 2026, Diarra toteaa.
Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat havainneet tänä vuonna ammuttuja kuutteja Helsingin edustan luodoilla. Hylkeitä on havaittu ammuttavan myös suoraan veteen, jolloin ruho jää kokonaan hyödyntämättä. Kyse ei ole ravinnon hankkimisesta eikä vahinkojen torjumisesta, vaan puhtaasta viihdemetsästyksestä.
Helsingin kaupunginvaltuusto on aiemmin linjannut kannattavansa hylkeiden metsästyksen rajoittamista kaupungin edustan ulkoluodoilla. Alueet ovat kuitenkin valtion hallinnassa, joten kaupungin toimivalta asiassa on rajallinen.
– Helsinki on tehnyt oman osansa ottamalla kantaa asiaan. Nyt tarvitaan valtion toimia, jotta viihdemetsästys ulkoluodoilla saadaan viimein loppumaan, Diarra sanoo.
Diarran mukaan Helsingin edustan ulkoluotojen pitäisi olla paikkoja, joissa hylkeitä voidaan tarkkailla turvallisesti, ei paikkoja, joihin lähdetään vesijetillä ampumaan niitä huvin vuoksi.
– Elävä, uteliaana vedestä kurkkiva halli on arvokkaampi kuin luodolle jätetty ruho, Diarra päättää.
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
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