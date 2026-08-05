Vesialan huippuasiantuntijat kokoontuvat Ahvenanmaalle etsimään ratkaisuja vesivarojen hallintaan

Miten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua entistä paremmin? Entä miten tekoäly ja muut digitaaliset teknologiat voivat tukea vesivarojen kestävää hallintaa? Näitä kysymyksiä tarkastellaan Nordic Hydrological Conference 2026 -konferenssissa, jonka teemana on Digital Solutions in Hydrology and Sustainable Water Management. Konferenssin järjestävät Oulun yliopiston Digitaaliset vedet -lippulaiva ja The Nordic Association for Hydrology (NHF).

Konferenssin ohjelma sisältää keynote- ja tieteellisiä esityksiä sekä uusimpia tutkimustuloksia vesialan digitalisaatiosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Esityksissä käsitellään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin, tulvien ja kuivuuden ennustamista sekä tekoälyn hyödyntämistä vesitutkimuksessa ja veden laadun seurantaa uusilla teknologioilla. Lisäksi esille nousevat pohjoisten alueiden lumi- ja jääprosessit, vesivarojen kestävä käyttö sekä päätöksenteon tukeminen.

Konferenssi kokoaa saman katon alle tutkimuksen, asiantuntijat ja yritykset. Mukana ovat esimerkiksi ympäristömonitoroinnin asiantuntijayritys Mittausguru, ympäristö- ja vesialan teknologiakonsultti AuroraTech ja vesialan kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio DHI Group.

Ilmastonmuutos näkyy vesissä – ratkaisuja etsitään nyt

Vesi on yksi ilmastonmuutoksen näkyvimmistä vaikutuskanavista. Sään ääri-ilmiöt, vesihuollon turvallisuus ja vesivarojen riittävyys ovat kysymyksiä, jotka vaikuttavat niin kuntiin, yrityksiin kuin kansalaisiinkin.

Konferenssi tarjoaa medialle mahdollisuuden haastatella kansainvälisiä asiantuntijoita esimerkiksi seuraavista aiheista:

Miten tekoäly auttaa ennustamaan tulvia?

Kuinka ilmastonmuutos muuttaa Pohjoismaiden vesistöjä?

Miten satelliitit ja digitaaliset kaksoset muuttavat vesien seurantaa?

Millaisia ratkaisuja tarvitaan vesivarojen turvaamiseksi tulevaisuudessa?

Median edustajat tervetulleita tapahtumaan

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan konferenssia ja haastattelemaan asiantuntijoita paikan päällä:

Nordic Hydrological Conference 2026 18.–20.8.2026

Alandica Culture & Congress, Maarianhamina, Ahvenanmaa