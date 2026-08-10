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Barbara Pymin Oivallisia naisia on lukuherkku Jane Austenin tapakomedioiden hengessä

12.8.2026 09:35:02 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

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Oivallisia naisia kuvaa elävästi sodanjälkeisen Lontoon tunnelmia 1950-lukua lähestyttäessä. Rakastettu romaani ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi Kaisa Siveniuksen kääntämänä.

Brittiläisen Barbara Pymin romaani Oivallisia naisia (Excellent Women) ilmestyi englanniksi vuonna 1952. Kirjan on suomentanut Kaisa Sivenius.
Brittiläisen Barbara Pymin romaani Oivallisia naisia (Excellent Women) ilmestyi englanniksi vuonna 1952. Kirjan on suomentanut Kaisa Sivenius. Kuva: United News/Popperfoto/Getty Images

Mildred Lathbury on reilu kolmekymppinen vanhapiika, yksi yhteisönsä "oivallisista naisista", joita ilman mikään ei pyörisi, mutta jonka kohtalona on jäädä iäti statistiksi.

Kun hänen naapuriinsa muuttaa jännittävä ja glamoröösi Napierin pariskunta, saa elämä yhtäkkiä uudenlaista sisältöä. Turvalliset, seurakuntatyön ympärille rakentuvat päivät täyttyvät erilaisilla ihmissuhdekiemuroilla, joiden keskiössä toisiinsa törmäilevät niin Napierin pariskunta, kirkkoherra Julian Malory sisarineen kuin tuima ja komeahko antropologi Everard Bone – ja tietenkin Mildred, johon kaikki hädässään turvautuvat ja jolla on omatkin tunteensa pelissä.

Oivallisia naisia (alkuteos Excellent Women, 1952) kuvaa elävästi sodanjälkeisen Lontoon tunnelmia 1950-lukua lähestyttäessä. Niukkuus, sovinnaisuus ja tiukka sosiaalinen hierarkia ovat yhä voimissaan, mutta samaan aikaan ajat ovat muuttumassa, naiset ottamassa uudenlaisia vapauksia ja tiukat hierarkiat höltymässä.

Tätä kaikkea Barbara Pym tarkastelee romaanissaan terävästi ja vastustamattoman hauskasti.

"Paitsi että Pym on nero komedian alalla, hän on myös äärettömän viisas", kirjoittaa The Times.

Kirja ilmestyy nyt ensi kertaa suomeksi Kaisa Siveniuksen loistavana käännöksenä.

Kirjailijasta

Barbara Pym (1913–1980) syntyi Owestryssa, Shropshiren kreivikunnassa. Hän opiskeli Englannin kirjallisuutta ja englannin kieltä Oxfordissa. Toisen maailmansodan aikana hän palveli vapaaehtoisena Britannian kuninkaallisen laivaston naisjärjestössä (Women's Royal Naval Service). Myöhemmin hän työskenteli International African Institute -järjestön toimitussihteerinä. Hän vietti paljon aikaa maailmalla matkustellen, ja kävi myös Suomessa.

Pymin esikoisromaani Some Tame Gazelle ilmestyi vuonna 1950. Pymin arvo kirjailijana löydettiin ja tunnustettiin Englannissa vasta vuonna 1977, kun hänet nostettiin esiin yhtenä vuosisadan aliarvostetuimmista kirjailijoista. Pym on kirjoittanut useita rakastettuja romaaneja, joista aiemmin on suomennettu vain Booker-palkintoehdokkaaksi yltänyt Syksyinen seurue (1989).

Lisätiedot ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Barbara Pym vuonna 1979
Barbara Pym vuonna 1979
Kuva: United News/Popperfoto/Getty Images
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Oivallisia naisia
Oivallisia naisia
Kirjan ulkoasu: Taru Staudinger
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Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

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