Jyväskylän yliopiston asiantuntijat taustoittavat koulun, oppimisen ja koulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä
12.8.2026 10:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Uusi lukuvuosi käynnistyy keskustelujen keskellä: toimiiko uudistunut esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki, miten oppimistuloksia voidaan vahvistaa, kuinka koulupoissaoloihin tulisi puuttua ja miten digitalisaatio muuttaa koulun arkea? Jyväskylän yliopiston tutkijat tarjoavat tutkimukseen perustuvia näkökulmia koulun, oppimisen ja koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.
Jyväskylän yliopistossa tutkitaan laajasti oppimista, oppimisvaikeuksia sekä oppimisen tuen vaikutuksia. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa lukeminen, matematiikka, tarkkaavuus, käyttäytyminen ja oppimisen perustaidot.
Ajankohtaista on keskustelu peruskoulun tulevaisuudesta. Miten oppimistuloksia voidaan parantaa? Millaiset toimet edistävät oppilaiden yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia? Jyväskylän yliopiston tutkijat tarkastelevat kysymyksiä eri näkökulmista: oppimisympäristön vaikutuksista koulutuspolitiikan vaikutuksiin.
Koulupoissaolojen lisääntyminen on herättänyt huolta viime vuosina. Mitä syitä taustalla on ja miten poissaolojen kasvu voitaisiin katkaista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa?
Digitalisaatio ja teknologinen kehitys muuttavat koulun toimintaa ja opetuksen käytäntöjä. Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta voi kysyä muun muassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä sekä teknologian vaikutuksista oppimiseen.
Jyväskylän yliopistossa tutkitaan laajasti koulujen monikielistymistä. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten kasvava kielellinen monimuotoisuus vaikuttaa koulujen arkeen, opetukseen ja oppimiseen.
Jyväskylän yliopisto osallistuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin oppimistuloksia ja koululaisten taitoja arvioiviin tutkimuksiin. PISA-tutkimuksen uudet tulokset julkaistaan syksyllä 2026.
Koulun ajankohtaisten aiheiden asiantuntijoita löydät kootusti verkkosivultamme:
https://www.jyu.fi/fi/asiantuntijoita-koulun-oppimisen-ja-koulutuksen-kysymyksiin
Yliopiston viestintäyksikön tavoitat osoitteesta viestinta@jyu.fi.
Olethan yhteydessä, autamme sinua löytämään asiantuntijan taustoittamaan monia muitakin ajankohtaisia aiheita.
Aurinkoista ja tuotteliasta syksyä!
Liisa Harjula
Viestintäpäällikkö
viestinta@jyu.fi
p. 040 805 4403
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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