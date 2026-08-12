Jyväskylän yliopiston asiantuntijat taustoittavat koulun, oppimisen ja koulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä

Uusi lukuvuosi käynnistyy keskustelujen keskellä: toimiiko uudistunut esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki, miten oppimistuloksia voidaan vahvistaa, kuinka koulupoissaoloihin tulisi puuttua ja miten digitalisaatio muuttaa koulun arkea? Jyväskylän yliopiston tutkijat tarjoavat tutkimukseen perustuvia näkökulmia koulun, oppimisen ja koulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin.