Kokoomuksen Vuornos: Valtion tukemat vuokra-asunnot ovat tarkoitettu niitä eniten tarvitseville

Kokoomuksen Lahdenperä: Koulun tulee olla turvallinen paikka oppilaille ja opettajille 10.8.2026 11:13:32 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Milla Lahdenperä muistuttaa uuden lukuvuoden alkaessa, että koulussa jokaisen täytyy voida kokea olonsa turvalliseksi. Oppilailla tulee olla oikeus oppia ja kasvatusalan ammattilaisilla oikeus tehdä työnsä ilman väkivaltaa, häirintää tai niiden uhkaa.