Kokoomuksen Vuornos: Valtion tukemat vuokra-asunnot ovat tarkoitettu niitä eniten tarvitseville
11.8.2026 17:36:33 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ihmettelee viime päivinä käytyä keskustelua hallituksen esityksestä, jolla pyritään kohdentamaan valtion tukemat vuokra-asunnot nykyistä paremmin pienituloisille ja niitä eniten tarvitseville. Samalla esityksellä kiellettäisiin tuettujen vuokra-asuntojen lyhytvuokraaminen, joka on ollut ongelma etenkin Helsingissä.
”Kokoomusjohtoinen hallitus on uudistanut suomalaista tuetun asumisen mallia merkittävästi. Vasta Orpon hallituksen aikana tuettuun asuntotuotantoon on saatu tulorajat, ja nyt esimerkiksi lyhytvuokraus saadaan kiellettyä. On hyvä, että Suomessa on viimein saatu päivitettyä tuetun asumisen pelisääntöjä”, Vuornos aloittaa.
Orpon hallituksen uudistusten keskeinen tavoite on ollut, että tuettua asuntotuotantoa kohdennetaan erityisryhmille ja pienituloisille – eli niille, jotka aidosti tarvitsevat alle markkinahintaista asumista. Yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot saavat olla enintään 3 540 euroa. Kahden aikuisen raja on 6 020 euroa, ja lapsiperheillä rajat nousevat perheen koon mukaan.
”Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuonna 2022 yli 15 prosenttia valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaista ylitti tulorajat. Ongelma on siis ollut aito ja lakimuutokset ovat olleet perusteltuja. On erittäin hyvä, että Orpon hallitus jatkaakin asukasvalinnan kehittämistä”, Vuornos jatkaa.
Vuornos kummeksuu erityisesti valtion tukemaa asuntotuotantoa tarjoavien vuokrataloyhtiöiden suhtautumista siihen, että tuetut asunnot kohdennettaisiin entistä tiukemmin.
”Helsingin kaupungin asunnot, eli HEKA on kritisoinut asukasvalinnan tiukentamista sillä perusteella, että esimerkiksi Helsingissä tuetuissa vuokra-asunnoissa asuu ”vain” noin 7 000 asuntokuntaa, jotka ylittävät tulorajat. Toisin sanoen Helsingissä on 7 000 asuntokuntaa, jotka asuvat valtion tukemassa asunnossa, vaikka eivät tulojensa puolesta tarvitse tuettua asumista. Nämä asunnot voitaisiin vapauttaa pienituloisille, jotka tarvitsevat niitä enemmän. Voisi kuvitella tämän olevan myös Hekan intressien mukaista”, Vuornos päättää.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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