Kokoomuksen Vuornos: Budjettiriihessä päätettävä miljardin lisäsopeutuksista eläkemaksua alentamalla

– Valtiovarainministeri Purran budjettiesitys oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen eli hallitus ottaa enemmän velkaa kuin ensimmäisessä budjetissaan vuonna 2024. Nyt ei ole oikea aika tiputtaa hanskoja, vaan tehdä lisäsopeutuksia, jotta hallituksen perintö valtion talouden osalta jää nykyistä paremmaksi, Vuornos sanoo.

– Valtion taloutta olisi mahdollista sopeuttaa noin miljardilla eurolla ilman, että finanssipolitiikan viritys muuttuu. Se tarkoittaa, että veroja palkansaajalta kerättäisiin saman verran kuin tälläkin hetkellä, mutta rahat kerättäisiin eläkerahastojen kerryttämisen sijaan valtion budjettiin. Tässä valtiontalouden tilanteessa se olisi erittäin perusteltua, hän jatkaa.

Eläketurvakeskus julkaisi kesäkuussa lakisääteiset pitkän aikavälin laskelmat, joissa todetaan, että TyEL-maksun laskennallinen vakiotaso olisi 22,7 prosenttia ja vastaavasti kuntien ja hyvinvointialueiden eläkkeiden eläkemaksun laskennallinen vakiotaso olisi 23,0 prosenttia. Vuornoksen mukaan tuoreimpien laskelmien perusteella olisi mahdollisuus laskea vastuullisesti eläkemaksuja ainakin prosenttiyksiköllä.

– Julkinen talous ei kokonaisuudessaan vahvistuisi eläkemaksujen laskemisesta ja valtion ansiotuloveron korotuksesta, mutta eläkejärjestelmä on huomattavasti valtiontaloutta kestävämmässä tilanteessa. Eläkemaksuja voitaisiin tuoreimpien laskelmien mukaan laskea vastuullisesti ilman, että eläkejärjestelmän kestävyys dramaattisesti heikentyy, Vuornos sanoo.

– Sen sijaan valtiontaloudessa on massiivinen epätasapaino. Joka kuudes euro budjetissa otetaan velaksi ja menot ovat rakenteellisesti tuloja suuremmat. Valtiontalouden sopeutusurakan helpottaminen eläkemaksuja alentamalla olisi perusteltua, jotta hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut koulutuksesta sosiaali- ja terveyspalveluihin voidaan turvata paremmin, Vuornos päättää.