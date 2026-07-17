Rinnekotien kampanja korostaa: Ihmiset ovat sote-alan tärkein supervoima

Sote-alan supervoimat -kampanjan taustalla on konkreettinen tarve lisätä nuorten kiinnostusta alaa kohtaan. Väestön ikääntyessä ja eläköitymisen kiihtyessä tarvitsemme tulevaisuudessa suuren määrän uusia sote‑osaajia.

“On todennäköistä, että tulevaisuudessa sosiaalipalvelujen saatavuutta eivät rajoita ensisijaisesti säästöt, vaan osaajapula. Haaste osaavan henkilökunnan saamisesta ei kosketa siis vain meitä sote-työnantajia, vaan laajemmin koko yhteiskuntaa”, toteaa Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara.

Monien mahdollisuuksien ala

Rinnekodit kysyi asiakkailtaan, mitkä ovat alalla tarvittavia tärkeitä supervoimia. Listalta löytyvät muun muassa empaattisuus, rohkeus, sinnikkyys, asiakaslähtöisyys, ideointikyky, huumorintaju, luotettavuus ja läsnäolo.

“Tasokas koulutus antaa hyvät valmiudet ammattiin, mutta sote-alalla tarvitaan lisäksi muun muassa rohkeutta, empatiaa ja halua tehdä hyvää arkea yhdessä asiakkaiden kanssa. Tässä kampanjassa nostetaan esiin juuri näitä sote-alan supervoimia”, Annareetta Vaara sanoo.

Kampanjan kasvoina toimivat Rinnekotien omat työntekijät. Kampanjan lyhytvideoissa ja artikkeleissa heidän kokemuksensa tekevät näkyväksi sote-työn arkea.

"Toivoisin, että julkisuudessa näkyisi enemmän myös onnistumisia ja aitoa välittämistä, jotka kaikki ovat läsnä sote-alan arjessa päivittäin. Alan yksiköissä tehdään todella paljon laadukasta työtä täydellä sydämellä”, sanoo lastensuojeluyksikkö Rinnekodit Poppelin palveluyksikön johtaja Jari Autere, joka nimeää omaksi supervoimakseen sinnikkyyden.

“Sinnikkyys ei tarkoita kovuutta tai väkisin puskemista. Se tarkoittaa, että apua tarjotaan uudelleen, vaikka sitä ei heti otettaisi vastaan", Autere sanoo.

Lähihoitaja Sanna Nerolan supervoima on rohkeus. Se on kyky tarttua hetkeen, kokeilla uutta ja vaihtaa suuntaa silloin, kun jokin ei toimi. Rohkeuden sanomaa hän haluaa välittää muillekin sote-alalla työskenteleville ja heille, jotka alaa vasta harkitsevat.

“Sote-ala on laaja, monipuolinen ja täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Täytyy uskaltaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja löytää se oma juttu”, kehitysvammaisille ja autismikirjon asiakkaille suunnatussa toimintakeskus Rinnekodit Fannyssä ohjaajana työskentelevä Nerola neuvoo.

Aktivoi supervoimasi ja pelaa!

Osana Sote-alan supervoimat –kampanjaa Rinnekodit lanseeraa Aktivoi supervoimasi –tasohyppelypelin, jossa pelaaja seikkailee kuvitteellisessa Rinnekotien yksikössä. Peliä voi pelata verkossa sekä esimerkiksi Helsingissä Läsnä - lähihoitajien päivä -tapahtumassa Diakonissalaitoksen Alppikorttelissa 27. elokuuta ja Sairaanhoitajapäivillä Messukeskuksessa 10.-11. syyskuuta. Peliä esitellään myös oppilaitoksissa Rinnekotien pisteellä.

"Toivomme, että kampanja tavoittaa sekä nykyisiä että tulevia sote-alan ammattilaisia. Pelillistäminen on vain yksi esimerkki siitä, että uudet ratkaisut ovat keskeinen osa sosiaali- ja hoiva-alan arkea, Annareetta Vaara kertoo.

“Sote-alan arki on moninaista ja täynnä yhteisöllisyyttä ja erilaisia kohtaamisia. Välillä myös haasteita, mutta erityisesti huumoria ja lämpöä. Tätä arjen monimuotoisuutta haluamme tuoda esiin myös tässä kampanjassa ja pelissä.”

Aktivoi supervoimasi -peliä voi pelata 12.8.-11.11.2026 osoitteessa peli.rinnekodit.fi. Lisätiedot löytyvät sivuilta www.rinnekodit.fi/supervoimat