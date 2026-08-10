ENNAKKOTIEDOTE: Mitä tehdä, kun kansanvallan perustukset horjahtelevat? Jäähyväiset demokratialle (Gummerus) ilmestyy 4.9.

Äärimmäisen ajankohtainen Jäähyväiset demokratialle (Gummerus) kysyy, kuinka paljon meidän pitäisi olla huolissamme demokratian tilasta. Vetävästi kirjoitetussa tietokirjassaan Mörttinen ja Lahti perkaavat demokratian tilaa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. He erittelevät myös Suomen demokratian ongelmia ja analysoivat niin oikeisto- kuin vasemmistopuolueiden viime vuosien virheitä.

Jäähyväiset demokratialle on jatkoa Lahden ja Mörttisen teoksille Populismin anatomia (2023, Into) ja Politiikan pinnan vangit (2024, Into).

”Kun ryhdyimme niiden jatkoksi tähystämään demokratian kohtaloa enemmänkin kokonaisuutena, tiesimme että kohde on liikkeessä. Emme osanneet aavistaa, että liike olisi niin kiihkeää ja että se saattaisi vaihtaa suuntaa jopa päivittäin”, Lahti ja Mörttinen kirjoittavat.

He esittävät kirjassa myös korjausehdotuksia demokratian pelastamiseksi seitsemän teesin muodossa.

”Maailma voi muuttua taas huomenna, ensi marraskuussa tai tulevana vuonna. Muutos voi tuoda vastauksen johonkin tässä kirjassa pohtimaamme kysymykseen. Tai se voi tuoda mukanaan uuden demokratiahuolen. Me joka tapauksessa teimme analyysimme ja kehitysehdotuksemme siinä toivossa – ei, vaan uskossa – että kansanvalta kestää ja korjaantuu.”

KUTSU: Tervetuloa Jäähyväiset demokratialle -kirjan julkkareihin Helsingin keskustaan Rosebud Postitaloon perjantaina 4.9. klo 17-18. Paikalla kirjailijat Yannick Lahti ja Matti Mörttinen kertovat lisää kirjan aiheista. Heitä haastattelee Finlandia-palkittu tietokirjailija, toimittaja Paavo Teittinen.



Matti Mörttinen (s. 1958) on palkittu toimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt journalistina yli 45 vuotta, pisimpään Aamulehdessä. Hän on seurannut etenkin EU-politiikkaa sekä kirjoittanut useita elämäkertoja ja tietokirjoja.

Yannick Lahti (s. 1990) on LUT-yliopiston tutkija, joka on väitellyt tohtoriksi populismista ja poliittisesta viestinnästä Bolognan yliopistosta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjoja.

Matti Mörttinen ja Yannick Lahti: Jäähyväiset demokratialle (Gummerus)

284 sivua

Ilmestyy 4.9. painettuna kirjana ja 19.9. e- ja äänikirjana, lukija: Raiko Häyrinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi