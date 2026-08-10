ENNAKKOTIEDOTE: Mitä tehdä, kun kansanvallan perustukset horjahtelevat? Jäähyväiset demokratialle (Gummerus) ilmestyy 4.9.
12.8.2026 09:09:36 EEST | Gummerus | Tiedote
Demokratiaa on ajauduttu pitämään länsimaissa itsestäänselvyytenä, mutta sen perustukset horjahtelevat. Elämme maailmassa, jossa vaalit hävinnyt Yhdysvaltojen istuva presidentti yrittää estää vallanvaihdon usuttamalla kannattajansa rynnimään kongressitaloon estämään vaalituloksen vahvistamisen. Merkkejä kansanvallan rapauttamisesta löytyy myös EU-alueelta, Suomi mukaan lukien. Milloin maailma muuttui tällaiseksi? Miten kunnioitus kansanvaltaisia instituutioita ja inhimillisiä käytöstapoja kohtaan saivat väistyä öyhöttämisen, vihapuheen ja valheiden tieltä? Entä mitä asialle voisi tehdä? Matti Mörttisen ja Yannick Lahden Jäähyväiset demokratialle ilmestyy 4.9.
Äärimmäisen ajankohtainen Jäähyväiset demokratialle (Gummerus) kysyy, kuinka paljon meidän pitäisi olla huolissamme demokratian tilasta. Vetävästi kirjoitetussa tietokirjassaan Mörttinen ja Lahti perkaavat demokratian tilaa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. He erittelevät myös Suomen demokratian ongelmia ja analysoivat niin oikeisto- kuin vasemmistopuolueiden viime vuosien virheitä.
Jäähyväiset demokratialle on jatkoa Lahden ja Mörttisen teoksille Populismin anatomia (2023, Into) ja Politiikan pinnan vangit (2024, Into).
”Kun ryhdyimme niiden jatkoksi tähystämään demokratian kohtaloa enemmänkin kokonaisuutena, tiesimme että kohde on liikkeessä. Emme osanneet aavistaa, että liike olisi niin kiihkeää ja että se saattaisi vaihtaa suuntaa jopa päivittäin”, Lahti ja Mörttinen kirjoittavat.
He esittävät kirjassa myös korjausehdotuksia demokratian pelastamiseksi seitsemän teesin muodossa.
”Maailma voi muuttua taas huomenna, ensi marraskuussa tai tulevana vuonna. Muutos voi tuoda vastauksen johonkin tässä kirjassa pohtimaamme kysymykseen. Tai se voi tuoda mukanaan uuden demokratiahuolen. Me joka tapauksessa teimme analyysimme ja kehitysehdotuksemme siinä toivossa – ei, vaan uskossa – että kansanvalta kestää ja korjaantuu.”
KUTSU: Tervetuloa Jäähyväiset demokratialle -kirjan julkkareihin Helsingin keskustaan Rosebud Postitaloon perjantaina 4.9. klo 17-18. Paikalla kirjailijat Yannick Lahti ja Matti Mörttinen kertovat lisää kirjan aiheista. Heitä haastattelee Finlandia-palkittu tietokirjailija, toimittaja Paavo Teittinen.
Matti Mörttinen (s. 1958) on palkittu toimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt journalistina yli 45 vuotta, pisimpään Aamulehdessä. Hän on seurannut etenkin EU-politiikkaa sekä kirjoittanut useita elämäkertoja ja tietokirjoja.
Yannick Lahti (s. 1990) on LUT-yliopiston tutkija, joka on väitellyt tohtoriksi populismista ja poliittisesta viestinnästä Bolognan yliopistosta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjoja.
Matti Mörttinen ja Yannick Lahti: Jäähyväiset demokratialle (Gummerus)
284 sivua
Ilmestyy 4.9. painettuna kirjana ja 19.9. e- ja äänikirjana, lukija: Raiko Häyrinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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