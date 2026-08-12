Lena Frölander-Ulfin Lysinea on hyytävä mutta toiveikas seikkailu uppoavalla laivalla – kuka pelastaa maailman, kun kaikki eivät edes myönnä sen olevan vaarassa?

Kettupoika Ruska on elänyt koko ikänsä valtamerihöyry SS Lysinealla. Laiva on hänen kotinsa ja koko maailmansa. Se on aina ollut liikkeessä, matkalla kohti kuivaa maata, jota kukaan ei ole nähnyt vuosiin. Eräänä yönä jokin on kuitenkin toisin. Laiva on pysähtynyt ja ympärillä on liian hiljaista. Kun Ruska alkaa selvittää, mitä on tekeillä, hän huomaa, että tilanne on paljon pahempi kuin kukaan haluaa myöntää: Lysinea vajoaa!

Ruska yrittää varoittaa muita, mutta vastaukseksi hän saa rauhoittelua ja selityksiä. Kapteeni kuuluttaa, että kyseessä on vain pieni konevika. Matka jatkuu pian, kapteeni vakuuttaa.

Ruska ei tyydy selityksiin vaan lähtee tutkimaan laivan eri kerroksia. Alhaalla kolmannessa luokassa hän tapaa Iisan, Dalawan ja Tatlon, jotka tietävät jo totuuden. Heidän isänsä on onnistunut paikkaamaan laivan runkoon syntyneitä reikiä, mutta korjausmateriaalit ovat loppuneet. Eikä siinä vielä kaikki. Laivan asukkaat ovat alkaneet käyttää omaa kotiaan polttoaineena: Lysinean rungosta kaavitaan lysineumia, jotta ylemmissä luokissa riittää lämpöä ja elämä voi jatkua mahdollisimman mukavasti.

Lysinean kolmannen luokan asukkaat uivat merivedessä, jota tihkuu sisään laivaan rungon reiästä. Frölander-Ulf on kuvittanut kirjan raaputustekniikalla. Kuva: Lena Frölander-Ulf

Vertaus maapallon nykytilaan on ilmeinen. Laivalla kaikki ovat kirjaimellisesti samassa veneessä – mutta eivät suinkaan samassa asemassa. Kolmannen luokan matkustajat ovat joutuneet kantamaan seuraukset siitä, että muiden kulutus jatkuu entiseen tapaan.

Lysinea – Erään laivan ihmeellinen matka (Lysinea. Den vidunderliga historien om ett fartyg, suom. Jaana Nikula) on vauhdikas jännityskertomus, joka tuo mieleen Titanicin, Nooan arkin ja Jules Vernen klassiset seikkailuromaanit. Tarina pursuilee salaisia käytäviä, vaarallisia tilanteita, uusia ystäviä ja absurdia huumoria, joka tekee vakavistakin aiheista helposti lähestyttäviä.

Läpikuvitettu romaani on suunnattu alakouluikäisille, mutta koskettaa myös aikuislukijaa. Kirja kysyy, mitä tapahtuu, kun ongelmia ei haluta nähdä ja vastuu seurauksista sysätään aina jonkun toisen kannettavaksi.

Samalla teos muistuttaa, ettei peli ole vielä kokonaan menetetty. Juuri kun kaikki alkaa näyttää toivottomalta, matkustajat unohtavat luokat ja ryhtyvät yhteistyöhön.

Kirjailijasta

Lena Frölander-Ulf on palkittu suomenruotsalainen kuvakirjojen tekijä ja kuvittaja. Hänen viimeisimmän lastenkirjatrilogiansa avausosa Rapsu Huiskahäntä oli Runeberg Junior -palkintoehdokas. Trilogia on käännetty useille kielille.

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