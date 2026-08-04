Kaikkonen: Koulujen alkaessa on varmistettava perustaidot – Keskusta esittää pienten lasten koulua
12.8.2026 12:15:58 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Koulujen alkaessa on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa vahvan pohjan koulupolulleen. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan koulussa on keskityttävä perustaitoihin ja varmistettava, ettei yksikään lapsi etene opinnoissaan ilman riittäviä valmiuksia.
Keskusta esittää pienten lasten koulun käyttöönottoa. Mallissa esiopetus sekä peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa lapsi voi edetä omassa tahdissaan. Peruskoulun toisella luokalla olisi tarkastuspiste, jossa arvioidaan lapsen valmiudet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
– Emme saa hyväksyä sitä, että lapsi siirtyy luokalta toiselle ilman riittäviä valmiuksia. Jos lukeminen, kirjoittaminen tai laskeminen eivät ole hallussa, oppimisvaikeudet alkavat helposti kasaantua vuosi vuodelta, Kaikkonen toteaa.
Pienten lasten koulussa lapsen oppimista seurattaisiin nykyistä tiiviimmin erityisesti koulupolun alkuvaiheessa. Jos perustaidot eivät ole vielä riittävällä tasolla, lapselle annettaisiin enemmän aikaa ja tukea niiden oppimiseen.
– Kaikille lapsille ei sovi sama tahti. Sen sijaan, että lapsi vain siirretään seuraavalle luokalle, meidän pitää antaa hänelle aikaa oppia ne asiat, joiden päälle myöhempi oppiminen rakentuu. Tässä on kyse lapsen edusta, ei luokalle jättämisestä, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan suomalaisen koulun tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että jokainen lapsi oppii koulun alussa riittävät perustaidot.
– Lukeminen, kirjoittaminen ja matematiikan perusteet ovat koulunkäynnin kivijalka. Jos ne eivät ole kunnossa, uuden oppiminen vaikeutuu. Siksi ongelmiin pitää puuttua mahdollisimman varhain, Kaikkonen sanoo.
– Koulujen alkaessa meidän täytyy pitää katse perusasioissa. Jokaiselle lapselle on annettava rauha, aika ja tuki oppia. Kun perustaidot ovat kunnossa, lapsella on paljon paremmat edellytykset pärjätä koko koulupolulla ja elämässä, Kaikkonen sanoo.
– Kyse on myös opettajien työrauhasta. Opettajilla pitää olla mahdollisuus keskittyä siihen kaikkein tärkeimpään eli lasten opettamiseen ja oppimisen tukemiseen. Opettajien tekemä työ on suomalaisen koulun perusta, ja sitä on arvostettava ja sille on annettava riittävät edellytykset, Kaikkonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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