Kasvu Open tarttuu nuorten työllisyyskriisiin – uusi malli rakentaa opiskelijoille yhteyksiä kasvuyrityksiin

Hanke luo nuorille suoran väylän työelämään ja yhdistää heidät alueen kasvuyrityksiin. Tämä vastaa Keski-Suomen maakuntastrategian ydintavoitteisiin: hankkeen avulla yhdistetään osaajat ja työpaikat, selkeytetään nuorten tulevaisuudennäkymiä ja sitoutetaan heidät alueelle myös valmistumisen jälkeen.

Konkreettisia kohtaamisia ja kontakteja yritysmaailmaan

Kasvu Openin kehittämä malli tuo nuoret osaksi keskisuomalaisten kasvuyritysten kehitystä ja avaa heille suoran väylän työelämään.

”Emme puhu vain teoriasta, vaan yhdistämme opiskelijat ja kasvuyritykset konkreettisissa kohtaamisissa. Tämä tuo yrityksille niiden kaipaamaa uutta osaamista ja nuorille korvaamatonta kokemusta. Yhteistyö nopeuttaa valmistumisen jälkeistä siirtymistä työelämään”, hankkeen projektipäällikkö Leena Räisänen korostaa.

Samalla hanke vahvistaa nuorten osallisuutta ja työelämäluottamusta tarjoamalla monelle ensimmäisiä onnistumisen kokemuksia ja kontakteja yritysmaailmaan. Työnantajasuhteiden rakentaminen on avainasemassa siinä, että nuoret sitoutuvat Keski-Suomeen ja jäävät rakentamaan tulevaisuuttaan alueelle.

Toimintamalli syntyy rajat ylittävällä yhteistyöllä

Hanke nojaa tiiviiseen, eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Siinä yhdistyvät Kasvu Openin kattava yritysverkosto, alueen oppilaitokset sekä nuorten palvelut. Tavoitteena on luoda nuorten ja yritysten kohtaamiselle pysyvä toimintamalli, jota on mahdollista jatkossa toteuttaa eri alueilla.

Hanke ottaa huomioon myös monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden. Mukaan kutsutaan kansainvälisiä opiskelijoita, mikä vahvistaa yritysten osaamispohjaa, rikastaa työkulttuuria ja vauhdittaa paikallisten yritysten kansainvälistymistä.

LISÄTIEDOT

Leena Räisänen

Kasvu Open

leena.raisanen@kasvuopen.co

050 469 9971