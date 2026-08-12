Kasvu Open Karnevaalin ohjelman keskiössä ovat rohkeat kasvutarinat
12.8.2026 13:49:22 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Open Karnevaali tuo yhteen rohkeat yrittäjät, kokeneet sparraajat ja kasvun mahdollistajat 28.10.2026 Jyväskylään. Tapahtumassa tapaat Suomen kiinnostavimmat kasvuyritykset, seuraat Vuoden kasvuyritys -finaalia ja varaat asiantuntijasparrauksia. Tapahtuman keynote-puheenvuoron pitää Johannes “Hatsolo” Hattunen.
Kasvu Open Karnevaali tarjoaa nonstop-sparrausta ja laadukasta lavaohjelmaa. Osallistujat pääsevät luomaan merkityksellisiä kontakteja, löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hakemaan inspiraatiota innostavista tarinoista.
OHJELMA:
12:45 Tapahtuma alkaa
13.00-20.00 Nonstop-sparraus & verkostoituminen
13.00 Vuoden kasvuyritys -finalistien pitchaukset
15.45-16.45 Yritysten tunti: kiinnostavimmat kasvuyritykset tavattavissa
16.45-17.45 Talent Lounge: kohtaa tulevaisuuden osaajia
16.45 Sparraamo: Kasvu Open -alumnit sparrattavana
17.50 Keynote: Johannes “Hatsolo” Hattunen
18.30 Tunnustusten jako: Vuoden kasvuyritys 2026 & muut rohkeat tarinat
20.00 Jatkot: heille, jotka janoavat lisää
Karnevaalin jokavuotinen kohokohta on Vuoden kasvuyritys -finalistien pitchaukset ja tuomariston lempeä roast. Ohjelma huipentuu Vuoden kasvuyrityksen 2026 valintaan. Kasvu Open jakaa pääpalkinnon lisäksi Vastuullisuusteko-, Vuoden sparraaja – ja Yleisön suosikki -tunnustukset.
HATSOLO: FIILIS RATKAISEE MENESTYKSEN
Suomen Nuorten Breikkimaajoukkueen päävalmentaja Johannes “Hatsolo” Hattunen on yksi Suomen inspiroivimmista yrittäjistä ja motivaatiopuhujista. Hatsolon matka Jyväskylän Mäki-Matista kansainvälisille tanssiareenoille ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä.
Hatsolo muistuttaa keynote-puheenvuorossaan fiiliksen ja energian merkityksestä osana menestystä: fiilistäkin voi johtaa. Kun tekemisestä katoaa ilo ja rentous, taantuvat kovimmatkin tekijät keskinkertaisuuteen. Jatkuva suorituskeskeisyyden korostaminen tappaa porukan energian, jolloin kasvusta tulee mahdotonta. Kokemukset tanssiringeissä ovat opettaneet, että kuka tahansa voittaa pieniä päivittäisiä voittoja positiivisen asenteen perusteilla.
Mitä? Yritystapahtuma Kasvu Open Karnevaali
Milloin? 28.10.2026
Missä? Jyväskylän messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki
Hinta? Maksuton – vaatii ilmoittautumisen
LISÄTIEDOT
Vivi Pöntiö
+358 50 439 8988
vivi.pontio@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Vivi PöntiöKasvu Open, tuotantoPuh:+358 5 043 98988vivi.pontio@kasvuopen.co
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Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen. Lue lisää
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