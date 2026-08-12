Kasvu Open Karnevaalin ohjelman keskiössä ovat rohkeat kasvutarinat

Puhe pk-yritysten rahoitusvajeesta vaihtuu strategiseen ryhtiliikkeeseen, joka kääntää Suomen nousuun 3.6.2026 08:45:01 EEST | Tiedote

Kasvu Openin Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisu todistaa, että median ja päättäjien on aika päivittää tilannekuvansa: yritysten kasvua ei enää haasta rahoitusvaje, vaan johtamisen ja strategian pullonkaulat. Julkaisu antaa faktat sille, mihin huomio on nyt siirrettävä, jotta Suomen talous ja työllisyys saadaan nousuun.