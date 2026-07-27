Keljonkankaantien uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä on avattu liikenteelle Jyväskylässä

Keljonkankaantien jalankulku- ja pyöräilyväylä on avattu liikenteelle 12.8.2026. Uusi väylä sijoittuu Kylmälahdentien liittymän ja Åströminkadun liittymän väliselle osuudelle, jolta jalankulku- ja pyöräilyväylä on aiemmin puuttunut.

Uusi väylä yhdistyy molemmissa päissä olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Yhteys parantaa alueen kevyen liikenteen jatkuvuutta ja tekee liikkumisesta aiempaa turvallisempaa erityisesti jalan ja pyörällä liikkuville.

– Keljonkankaantien keskimääräinen liikennemäärä on 3 477 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 184 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen erottaa jalankulun ja pyöräilyn ajoneuvoliikenteestä ja tukee näin liikenneturvallisuuden paranemista vilkkaalla tieosuudella, projektipäällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.

Hanke on Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii hankkeen rakennuttajana ja urakoitsijana on Destia Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 0,7 miljoonaa euroa. Sille on myönnetty 250 000 euroa eduskunnan erillistä niin sanottua jakovararahoitusta.

Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa ja ovat edenneet sovitun aikataulun mukaisesti. Elo-syyskuun aikana urakka-alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä. Niiden vaikutusten liikenteen sujuvuuteen arvioidaan olevan vähäisiä.