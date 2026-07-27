Keljonkankaantien uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä on avattu liikenteelle Jyväskylässä
12.8.2026 14:24:08 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keljonkankaantien uusi noin 600 metrin pituinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on otettu käyttöön Jyväskylässä. Väylä parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä lisää liikenneturvallisuutta Kylmälahdentien ja Åströminkadun liittymien välisellä osuudella. Hanke on toteutettu Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä.
Keljonkankaantien jalankulku- ja pyöräilyväylä on avattu liikenteelle 12.8.2026. Uusi väylä sijoittuu Kylmälahdentien liittymän ja Åströminkadun liittymän väliselle osuudelle, jolta jalankulku- ja pyöräilyväylä on aiemmin puuttunut.
Uusi väylä yhdistyy molemmissa päissä olemassa oleviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Yhteys parantaa alueen kevyen liikenteen jatkuvuutta ja tekee liikkumisesta aiempaa turvallisempaa erityisesti jalan ja pyörällä liikkuville.
– Keljonkankaantien keskimääräinen liikennemäärä on 3 477 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 184 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen erottaa jalankulun ja pyöräilyn ajoneuvoliikenteestä ja tukee näin liikenneturvallisuuden paranemista vilkkaalla tieosuudella, projektipäällikkö Janne Jaatinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo.
Hanke on Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii hankkeen rakennuttajana ja urakoitsijana on Destia Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 0,7 miljoonaa euroa. Sille on myönnetty 250 000 euroa eduskunnan erillistä niin sanottua jakovararahoitusta.
Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa ja ovat edenneet sovitun aikataulun mukaisesti. Elo-syyskuun aikana urakka-alueella tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä. Niiden vaikutusten liikenteen sujuvuuteen arvioidaan olevan vähäisiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö
Janne Jaatinen
p. 0295 024 683
Keski-Suomen elinvoimakeskus
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Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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